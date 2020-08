Güstrow

Rund 183 500 Einwohner des Landkreises Rostock sind am 6. September aufgerufen, für sieben Jahre ihren Landrat zu wählen. Amtsinhaber Sebastian Constien ( SPD), sein Stellvertreter Stephan Meyer ( CDU), der Jurist Michael Noetzel (Die LINKE) und der Agraringenieur Jürgen Dettmann (FREIE WÄHLER) treten zur Wahl an. Doch was macht ein Landrat eigentlich? Was darf er – und was darf er nicht?

Der „erste Mann“ des Landkreises

Der Landrat wird von den Einwohnern des Landkreises direkt gewählt. Er ist Chef der Kreisverwaltung. Er ist der alleinige gesetzliche Vertreter des Landkreises. Das heißt: Alle Verträge, die der Landkreis Rostock schließt, müssen von ihm oder von seinen Stellvertretern unterzeichnet werden. Nach außen vertritt er den Kreis gemeinsam mit dem Kreistagspräsidenten, das ist im Landkreis Rostock Veikko Hackendahl.

Der Landrat als Chef

Der Landrat ist der Vorgesetzte von rund 1200 Beschäftigten in den Fachämtern und Eigenbetrieben der Kreisverwaltung. Die Beigeordneten unterstehen ihm in fachlichen Fragen. Zudem ist der Landrat kraft seines Amtes auch Gesellschaftervertreter in allen Unternehmen und Beteiligungen des Landkreises. Das sind unter anderem die Verkehrsunternehmen rebus, der Molli, die Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock, der Flughafen Rostock-Laage und die Güstrower Werkstätten. Im Wechsel mit dem Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock leitet er außerdem den Planungsverband Region Rostock und den Verwaltungsrat der Ostseesparkasse Rostock.

Organisator der Verwaltung

Die Hauptaufgabe des Landrates ist die Organisation der Verwaltung. Er leitet die Verwaltung und ist für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Im Klartext: Der Landrat ist für alle Aufgaben verantwortlich, die die Kreisverwaltung für die Menschen und Kommunen im Kreis sowie für Bund und Land zu erledigen hat. Und das betrifft so ziemlich jeden Lebensbereich. Wie er die Verwaltung grundsätzlich organisiert, muss er mit dem Kreistag abstimmen.

Viertgrößter Landkreis in Deutschland Der Landkreis Rostock ist mit 3421 Quadratkilometern der viertgrößte Landkreis in Deutschland. Mehr als 215 000 Einwohner sind hier zu Hause. Knapp 14 Prozent der Bewohner sind bis zu 15 Jahre alt, fast 24 Prozent der Bewohner haben das 65. Lebensjahr überschritten. Der Landkreis Rostock ist im Zuge der Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern am 4. September 2011 aus den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow entstanden.

Den größten Teil des Tages verbringt der Landrat mit Beratungen, Terminen, Telefonaten, Briefeschreiben. Er muss Akten studieren, Unterschriften leisten, Entscheidungen der Mitarbeiter „absegnen“, den Landkreis in verschiedenen Gremien vertreten und den Kontakt zur Kreis- und Landespolitik halten. Dazu kommen Veranstaltungen, zu denen der Landrat als Vertreter des Kreises eingeladen wird. So kommen pro Jahr mehr als 1000 Termine im Landratskalender zusammen.

Vorgesetzter ist der Kreistag

Der Landrat ist jedoch nicht losgelöst in seinen Entscheidungen: Der Kreistag ist sein Vorgesetzter, kontrolliert sein Handeln und hat das Haushaltsrecht. Ob und wie der Kreis investiert, entscheidet nicht der Landrat allein, sondern der Kreistag. Alle Bauvorhaben, Projekte, Investitionen und Anschaffungen müssen im Kreishaushalt geplant sein. Und über den Etat entscheiden allein die 69 gewählten Volksvertreter.

Landrat kontrolliert Kreistag

Der Kreistag kontrolliert den Landrat – doch es geht auch andersherum: Der Verwaltungschef muss alle Beschlüsse der Kreistagsmitglieder auf Recht- und Gesetzmäßigkeit prüfen. Trifft der Kreistag eine Entscheidung, die gegen Gesetze verstößt, kann und muss der Landrat Widerspruch einlegen. Das ist in der zurückliegenden Amtszeit jedoch nur einmal, im Sommer 2020, passiert. Dabei ging es um den Nachtragshaushalt für den Landkreis. Bereits eine Sitzung später wurde das Problem gelöst, das Land oder ein Gericht mussten nicht entscheiden.

Privilegien und Pflichten

Der Landrat ist Beamter auf Zeit. Sieben Jahre beträgt die Amtszeit. Als Beamter darf er nicht streiken und muss sich amtsangemessen verhalten – auch außerhalb des Dienstes. Überstunden gibt es für ihn nicht. Die sind in seiner Bezahlung, der Besoldungsgruppe B6, sozusagen eingerechnet. Der Landkreis stellt dem Landrat zudem einen Dienstwagen. Bei Bedarf kann ein Fahrer hinzukommen.

Nur die Bürger können ihn abwählen

Ist der Landrat gewählt, kann er auch nur von den Bürgern wieder abberufen werden. Der Kreistag kann zwar eine Abwahl starten, die Entscheidung treffen dann aber die Wahlberechtigten an den Wahlurnen. Oder aber: Der Landrat lässt sich eine Straftat zuschulden kommen und wird rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt. Dann verliert er sein Amt. Bei bestimmten Straftaten – zum Beispiel Hochverrat, Bestechlichkeit oder „Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates“ – reichen sechs Monate für den „Rauswurf per Gesetz“.

Von Doris Deutsch