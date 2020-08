Wahrstorf

Fußball ist eine Leidenschaft des 45-jährigen Michael Noetzel. Von Kindesbeinen an kickt der gebürtige Rostocker. „Als Bolzer vom Bolzplatz“, bezeichnet er sich selbst. Im Verein spielt er erst seit 2015, im Internationalen Fußballclub ( IFC) Rostock, den er selbst mit gegründet hat und dem er bis heute vorsteht. Um den Migranten einen Anlaufpunkt zu geben, mit ihnen zusammen einen anderen Fußball zu spielen. „Man kann Politik nicht aus dem Fußball raushalten“, erklärt Offensivspieler Noetzel, der als Kandidat der Linken nun den Posten des Landrats im Landkreis Güstrow stürmen will.

Seit zwei Jahren arbeitet der studierte Rechtswissenschaftler als Referent in der Landtagsverwaltung. Als Rechtsanwalt war er zuvor zehn Jahre lang vor allem im Strafrecht tätig, hier insbesondere für Fußballfans. „Das sind hochdynamische, emotionale Prozesse, ebenso wie bei Demos“, bekennt Noetzel, der auch „Monchi“, Jan Gorkow, den Sänger der Band „ Feine Sahne Fischfilet“, nach einer Auseinandersetzung mit Rechtsradikalen erfolgreich vertreten hat. Die Musik der Band höre er gerne, räumt er ein, sei aber sonst musikalisch nicht festgelegt.

Kreis Rostock: Fünf Fragen an Landratskandidat Michael Noetzel

Kompromisslos gegen Rechtsextremismus

Politisch schon: Er stehe links, kompromisslos gegen Rechtsextremismus. Aufgewachsen mit einer jüngeren Schwester im Rostocker Stadtteil Groß Klein, seien die Ausschreitungen 1992 in Lichtenhagen für ihn prägend gewesen. „Das war schlimm“, sagt Noetzel, „die Polizei ungeschützt vor diesem aufgebrachten, aggressiven rechten Mob.“ Da habe für ihn festgestanden: „Das geht nicht, ich muss was tun.“ 2001 hat er den Verein Lobbi für Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern mitgegründet, arbeitet hier im Vorstand und war als Prozessbeobachter auch bei Lichtenhagen-Prozessen dabei. Er sei regelmäßiger Demo-Gänger, „will aber aktiver werden, nicht nur im Bekanntenkreis über Politik diskutieren“.

So ist Noetzel 2019 in die Partei Die Linke eingetreten und hat nicht lange überlegt, als ihn die Genossen fragten, ob er nicht ihr Landratskandidat werden will. „Da wäre ich weniger Politiker, sondern mehr Verwaltungschef“, weiß er, „aber so nah am Bürger ist man nirgendwo.“ Ehefrau Dany mit den gemeinsamen Kindern (13 und 10 Jahre) unterstützt ihren Mann für das Amt. Vom Rasenmähen und Heckeschneiden im Kleingarten, den sich die Familie zur Entspannung zugelegt hat, wird Michael Noetzel aber nicht befreit. „Auch das Grillen übernehme ich weiter“, betont er und lacht. Er ist zudem Vorsitzender der Kleingartenanlage.

Immer sportlich: Schießen, Rudern, Handball, Fußball

„Offensiv, ehrgeizig, immer fair“, beschreibt sich der 45-Jährige. Mit Disziplin und viel Kondition gehe er seine Aufgaben an. Gelernt im Sport, den der hochgewachsene Rostocker einfach braucht. Und da hat er sich vielfach ausprobiert. Mit zehn Jahren startete er seine Leistungssportkarriere als Sportschütze bei Dynamo Rostock, Luftgewehr und Kleinkaliber. „War sogar mal Dritter in meiner Altersklasse bei der DDR-Meisterschaft“, erinnert er sich. Dann wechselte er zum Rudern. „Weil ich so groß war und nach einer Analyse auf 2,03 Meter hoch wachsen sollte“, erzählt Noetzel. „Hat aber nicht gepasst“, schmunzelt der 1,88-Meter-Mann. Das kurze Ruder-Intermezzo bei Dynamo Berlin war schnell beendet, „weil meine Perspektive im Leistungssport nicht gut war“.

Zurück in Rostock hat Michael Noetzel Handball gespielt bei TSG Bau II und 1993 sein Abitur gemacht. Sein Studium in Rostock hat er sich mit Jobs auf Festivals oder beim Messebau finanziert. „Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, meine Eltern konnten da nicht groß unterstützen.“ Seiner Heimatstadt ist er treu geblieben: Außer: „Ein halbes Sportjahr in Berlin und ein halbes Jahr als Au pair in der Nähe von Boston, da musste ich auf zwei Jungs aufpassen.“ Das Meer, frische Luft, die Natur – das liebe er am Norden, und davon gebe es ja auch im Landkreis genug.

Kleine Freuden: Kühles Bier und Hansa-Sieg

Michael Noetzel fühlt sich gewappnet für das Landratsamt. Am Fußball müsse er wohl einige Abstriche machen. Aber in der Corona-Zeit habe er das Joggen für sich entdeckt. „Früher habe ich Laufen gehasst, außer hinter dem Ball her“, gesteht er. Heute sind sechs bis zehn Kilometer im Laufschritt eine willkommene Abwechslung, um den Kopf frei zu kriegen. Worüber ärgert sich der Kandidat? „Über Nazis, die mit ihrer Hetze die Gesellschaft spalten.“ Und was sorgt für Freude? „Ein kühles Bier zum Feierabend und ein Hansa-Sieg“, sagt er schmunzelnd.

Von Doris Deutsch