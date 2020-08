Bad Doberan

Mit dem Wasserstoffauto geht es von Bützow zum Kloster nach Rühn. Hier liegen die Wurzeln von Stephan Meyer. In Rühn und Bützow aufgewachsen, engagiert sich der 42-Jährige im Klosterverein, wollte Bürgermeister in Bützow werden. Der dreifache Vater ist seit 2015 Dezernent für Inneres und Ordnung im Landkreis Rostock. Nächste Station, die er in seinem Lebenslauf erreichen möchte: Landrat. Er ist einer von vier Kandidaten, die sich am 6. September zur Wahl stellen.

Vor acht Jahren ist Stephan Meyer von Rostock zurück nach Bützow gezogen. Mit seiner Frau kaufte er ein Haus und sanierte es. „Wir können nicht immer alles neu machen. Das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun“, sagt der Bützower, der hier 1996 Abitur gemacht hat. 2011 ist er Gemeindeverbandsvorsitzender der CDU in Bützow geworden. „Ich wollte, dass etwas passiert“, begründet er den Schritt. Er sei der jüngste im Verband gewesen. „Ich wollte den Verband öffnen. Das treibt mich heute noch an.“

Und lebt es auch. Stephan Meyer ist Landratskandidat von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Seit 1. Juli fährt er mit einem Wasserstoffauto durch den Landkreis Rostock. Gesponsert von Apex. Als Kandidat der Grünen wäre ein Dieselfahrzeug nicht vertretbar gewesen, sagt er, der gerne neue Technologien ausprobiere. „Ich lerne gerne dazu und bin begeistert von der Reichweite.“ Was fehle sei die Infrastruktur. Tanken könne er nur in Rostock.

Ziel: Landrat werden, Familienvater und Ehemann bleiben

Doch der Kraftstoff reicht an diesem Tag noch lange. Angekommen in Rühn geht es auf den Innenhof des Klosters. „In der Winterkirche habe ich 2010 geheiratet“, sagt Stephan Meyer. Familie ist ihm wichtig. Montags und dienstags bringt er seine dreijährige Tochter morgens zur Kita, freitags holt er sie ab. Auf den großen Wahlplakaten sieht man seine Frau mit Kind verschwommen im Hintergrund. Zwölf, neun und drei Jahre sind seine Kinder alt. „Ich will nicht nur Landrat werden, sondern auch Familienvater und Ehemann bleiben“, sagt er deutlich.

Der Diplomverwaltungswirt war immer in Mecklenburg-Vorpommern tätig, unter anderem in Schwerin und Güstrow. Von 2005 bis 2010 studierte er Volkswirtschaftslehre in Rostock, wollte damit seinem „Leben eine Wendung geben“. Die wäre 2014 vielleicht auch eingetreten, als er für das Amt des Bürgermeisters in Bützow kandidierte. „Damals war ich im Finanzministerium tätig“, erinnert er sich. „Die Wahl ist nicht zu meinen Gunsten ausgegangen. Da habe ich gemerkt, wie schwierig es ist, ein öffentliches Amt anzustreben.“ Dann eröffnete sich die Möglichkeit, Beigeordneter im Landkreis Rostock zu werden. „Das war eine Position, in der man gestalten kann“, sagt Meyer. 2017 wurde er dann auch zum Vizelandrat gewählt.

Kloster Rühn ist Heimat und Tradition

Seit 2010 ist Stephan Meyer im Klosterverein Rühn. Früher haben er und seine Frau die Kasse gemacht. Das gehe jetzt zeitlich nicht mehr. „Ich kenne das hier mein ganzes Leben – als es DDR-Jugendwerkhof war – und ich habe gesehen, wie es nach der Wende niedergegangen ist.“ Es sei wichtig, dass solche Bauten bewahrt bleiben. „Es ist ein Stück Heimat und Tradition auch von einem selbst.“ Die Vergangenheit sei wichtig, aber auch die Zukunft. „Hier steckt so viel Potenzial drin. Hier ist beispielhaft wie ehrenamtliche Arbeit funktioniert“, sagt Meyer. Das halbe Dorf engagiere sich fürs Kloster, organisiere Adventsmärkte und Veranstaltungen.

Als Landkreis-Dezernent ist die Freizeit eng bemessen. Wenn neben Job und Familie noch Zeit bleibe, „dann verbringe ich die gerne in Ruhe. Ich gehe joggen, ohne Musik auf den Ohren, ich lese oder mache Gartenarbeit“. Stephan Meyer ist Mitglied beim Fußballclub Hansa Rostock. Fußballer sei er jedoch nie gewesen. „Ich bin ein untalentierter Fußballer im Spiel, aber ein fußballbegeisterter Zuschauer“, sagt er.

Sollte er nicht gewinnen, bleibe er Dezernent, sagt Meyer. Für vier Jahre ist er noch im gewählten Amt. „Egal, wie die Wahl ausgeht. Mich treibt nichts vom Landkreis Rostock weg.“

Von Anja Levien