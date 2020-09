Güstrow

Mit einer schleppenden Beteiligung ist die Landratswahl im Landkreis Rostock gestartet. Rund 183 500 Einwohner sind aufgerufen, ihre Stimme für einen der vier Kandidaten abzugeben. Für das Amt bewerben sich: Der amtierende Landrat Sebastian Constien ( SPD), sein Stellvertreter Stephan Meyer ( CDU), der Jurist Michael Noetzel (Linke) sowie Agraringenieur Jürgen Dettmann (Freie Wähler). Der Landrat wird für die nächsten sieben Jahre gewählt.

Die 214 Wahllokale im Landkreis sind am Sonntag, dem 6. September, seit 8 Uhr geöffnet. In den ersten Stunden hat nur ein Bruchteil der Wahlberechtigten vom Stimmrecht Gebrauch gemacht. In allen Wahllokalen gelten wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht und Abstandsgebot. Außerdem sollten die Wähler möglichst eigene Stifte für die Stimmvergabe mitbringen.

Es gibt nur eine Liste mit den Kandidaten für das Landratsamt. 2013 war nach dem plötzlichen Tod von Landrat Thomas Leuchert ( SPD) eine Neuwahl notwendig. Diese hatte SPD-Mann Sebastian Constien in einer Stichwahl gegen Katy Hoffmeister ( CDU) gewonnen. Alle sieben Jahre wird wieder ein Landrat gewählt.

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Dann wird mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Die vorläufigen Wahlergebnisse werden am Abend auf der Internetseite des Landkreises bekanntgegeben.

