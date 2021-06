Rostock

Die rund 19 Millionen Euro teure Anlage – sie soll die Luft in Warnemünde besser machen: Bereits Anfang Mai hat der Hafenbetreiber Rostock Port im Seebad Europas größte Landstromanlage in Betrieb genommen.

Und die kann nun endlich auch der „Dauergast“ im Hafen nutzen: Noch am Wochenende soll die „Aidaprima“ ihre Energie von Land bekommen und die Maschinen abschalten. Das war bisher nicht möglich, das Schiff musste seine Maschinen laufen lassen.

Probebetrieb startet am Wochenende

Bereits Anfang Juni hatte die „Aidaprima“ in Warnemünde festgemacht, um sich auf den Neustart vorzubereiten. Kommende Woche soll sie dann Kurs auf Kiel nehmen und von dort zu ersten Törns mit Gästen an Bord starten. Dass der Kussmund-Riese bisher seine Maschinen in Betrieb hatte und kein Strom von Land abnahm – es sorgte im Ort für Irritationen.

„Es ging leider nicht anders“, erklärt jetzt Marko Torkler, Projektleiter „Landstrom“, bei der Aida-Schwester Carnival Maritime. „Bevor ein Schiff in einem Hafen Landstrom abnehmen darf, muss es ein sogenannter Integrationstest erfolgen. Und zwar bei jedem Erstanlauf, in jedem Hafen mit einer solchen Anlage“, so Torkler. Der ist in Warnemünde jetzt so gut wie abgeschlossen.

Schiffs-TÜV nimmt Anschluss ab

Mit der „Aidasol“ gab es diese Tests bereits im Mai, nun war die „Aidaprima“ dran. „Die Tests sind vorgeschrieben, werden vom Schiffs-TÜV – der Klassifikationsgesellschaft DNV – abgenommen“, so Torkler. Denn immerhin geht es beim Landstrom-Anschluss um enorme Energiemengen: „Für die ,Aidaprima’ brauchen wir 11 000 Volt, 5000 Kilowatt“, so Torkler. „Wir versorgen an Bord immerhin eine 5000-köpfige Familie.“

Die System an Bord müssen darauf eingestellt werden, die gesamte Elektrik. „Erst wenn das alles funktioniert, die Versorgung von Land synchron mit der an Bord läuft, können wir die Maschinen abschalten.“ Zum Wochenende soll es so weit sein. Künftig geht es dann einfacher: Die Einstellungen werden gespeichert, kehrte die „Aidaprima“ zurück nach Warnemünde geht das Anschließen an den Landstrom binnen weniger Minuten. „In Kiel steht uns nun die selbe Arbeit bevor“, sagt Torkler.

An Bord versuche die Reederei so viel Energie zu sparen wie möglich: Die Abwärme der Schiffsmaschinen wird genutzt, um Warmwasser für die Duschen zu erzeugen. „Und wenn unsere Fahrstühle bremsen, wird die Bremsenergie ins Netz gespeist.“

Von Andreas Meyer