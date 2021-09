Rostock

In wenigen Tagen, am 26. September, geben tausende Menschen ihre Stimmen zur Landtags- und Bundestagswahl statt. In und um Rostock stellen sich 37 Direktkandidaten aus der Hansestadt und neun Bewerber im Wahlkreis 12 (Landkreis Rostock) der Wahl. Die OZ hat in den vergangenen Wochen bereits die Kandidaten der sechs größten Parteien aus den Wahlkreisen 4, 5, 6 und 7 vorgestellt.

Zum Finale der Serie nun also die Politiker, die für den Wahlkreis 12 in den Schweriner Landtag einziehen wollen. Der umfasst folgende Orte: die Gemeinden Dummerstorf, Ostseeheilbad Graal-Müritz und Sanitz, das Amt Carbäk mit den Gemeinden Broderstorf, Poppendorf, Roggentin, Thulendorf, das Amt Rostocker Heide mit den Gemeinden Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen, das Amt Tessin mit den Gemeinden Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Tessin, Thelkow, Zarnewanz und das Amt Warnow-West mit den Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf.

Das sind die Rostocker Wahlkreise. Quelle: OZ-Archiv

Neben den sechs vorgestellten Bewerbern stehen drei weitere Kandidaten zur Wahl: Ronald Witte (Dipl. Sozialpädagoge) für die Freien Wähler, Jan-Peter Rühmann (PC-Servicetechniker) für die Piratenpartei und Michael Köhler (Zahnarzt) für die Basisdemokratische Partei – die Basis.

Von Juliane Schulz