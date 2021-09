Rostock

Am 26. September 2021 ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl in Rostock zusammengestellt. Sobald die Ergebnisse der Wahlen feststehen, finden Sie hier auch Grafiken zu Ihren Wahlkreisen. In Rostock sind die Wahlkreise 4,5,6 und 7.

Wie läuft die Landtagswahl ab?

Wählerinnen und Wähler gehen zum Wahllokal, das auf der Wahlbenachrichtigung steht. Dort erhalten diese Stimmzettel – für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl. In der Wahlkabine können dann die Kreuze gesetzt werden. Jede Wählerin und jeder Wähler hat pro Wahl zwei Stimmen: Für den Direktkandidaten (auf der linken Seite) und einer Partei (auf der rechten Seite). Anschließend wird der Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Ab 18 Uhr folgt dann die Auszählung aller Stimmen.

Wann öffnen und schließen die Wahllokale?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Welcher Partei kann ich bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern meine Zweitstimme geben?

Über die Zweitstimme werden die Listenmandate der einzelnen Parteien gewählt. Diese stehen in MV zur Auswahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)

DIE LINKE

Bündnis90/Die Grünen (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Freier Horizont

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern (FREIE WÄHLER)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Freiparlamentarische Allianz (FPA)

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier! (TIERSCHUTZ hier!)

Partei für Gesundheitsforschung

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

WAHLKREIS 4

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 4?

die Ortsteile Seebad Warnemünde, Markgrafenheide, Hohe Düne, Diedrichshagen, Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 4 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 4 gewonnen?

Das Direktmandat des Wahlkreises hat Ralf Mucha (SPD) gewonnen. 33,5 Prozent der Stimmen gingen damals an ihn.

WAHLKREIS 5

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 5?

Die Ortsteile Lütten Klein, Evershagen und Reutershagen (ohne Komponistenviertel)

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 5 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 5 gewonnen?

Rainer Albrecht (SPD) mit 36,3 Prozent der Erstwählerstimmen.

WAHLKREIS 6

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 6?

Zum Wahlkreis 6 gehören die Ortsteile Reutershagen (nur Komponistenviertel), Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Hansaviertel, Gartenstadt/Stadtweide, Südstadt und Biestow.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 6 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 6 gewonnen?

Mathias Brodkorb konnte bei der vergangenen Landtagswahl am meisten Stimmen für sich gewinnen. Der SPD-Politiker bekam 31,4 Prozent der Stimmen.

Wahlkreis 7

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 7?

Die Ortsteile Stadtmitte, Brinckmansdorf, Dierkow-Ost, Dierkow-West, Dierkow-Neu, Toitenwinkel, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof, Hinrichshagen, Wiethagen und Torfbrücke zählen zum Wahlkreis 7.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 7 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Daniel Peters (CDU)

Jochen Schulte (SPD)

Helge Bothur (Die Linke)

Marie Heidenreich (die Grünen)

Stefan Treichel (AfD)

Gregor Welckenbach (Tierschutzpartei)

Gabriele Dahnke (Freie Wähler)

Jenny Schulze (FDP)

Adrea Hentzschel (Die Basis)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 7 gewonnen?

Jochen Schulte hat das Direktmandat im Wahlkreis 7 gewonnen. 29,0 Prozent der Stimmen gingen damals an den Politiker der SPD.

