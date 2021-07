Landtagswahl MV: Das sind die Kandidaten für den Landkreis Rostock

Güstrow

Drei Minister und Ministerinnen von Mecklenburg-Vorpommern treten im Landkreis Rostock als Direktkandidaten zur Landtagswahl am 26. September an: Sozialministerin Stefanie Drese, Justizministerin Katy Hoffmeister und Innenminister Torsten Renz. Während Drese und Hoffmeister um das Direktmandat im Wahlkreis 11, der Bad Doberan, Kühlungsborn und Neubukow umfasst, konkurrieren, kandidiert Renz im Wahlkreis 15 (Teterow, Gnoien). Insgesamt sind beim Kreiswahlleiter 34 Wahlvorschläge eingegangen. Diese mussten bis Dienstag, 13. Juli, 16 Uhr eingereicht werden.

Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Sieben Parteien stellen in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten: SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP, AfD und die Freien Wähler. Die Basisdemokratische Partei Deutschland hat für die Wahlkreise 11, 12 und 16 einen Kandidaten aufgestellt, die Piratenpartei für den Wahlkreis 12 und Bündnis C – Christen für Deutschland für den Wahlkreis 15. Thomas Junginger aus Neubukow kandidiert als Einzelkandidat im Wahlkreis 11. Der Kreiswahlausschuss tagt am 23. Juli. Er entscheidet über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge.

4 Wahlkreise im Landkreis Rostock Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise für die Wahl des Landtages am 26. September 2021 unterteilt. Wahlkreis 11 umfasst die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn, Neubukow sowie die Gemeinde Satow und die Gemeinden in den Ämtern Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff. Wahlkreis 12 umfasst die Gemeinde Dummerstorf, das Ostseebad Graal-Müritz, die Gemeinde Sanitz sowie die Gemeinden in den Ämtern Carbäk, Rostocker Heide, Tessin und Warnow-West. Wahlkreis 15 umfasst die Stadt Teterow sowie die Gemeinden in den Ämtern Gnoien, Krakow am See, Laage, Mecklenburgische Schweiz und Schwaan. Wahlkreis 16 umfasst Güstrow sowie die Gemeinden im Amt Bützow-Land und Güstrow-Land.

Auf dem Wahlzettel zur Landtagswahl werden alle Wähler und Wählerinnen zwei Stimmen haben: die Erst- und die Zweitstimme. Während man mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei wählt, gilt die Erststimme dem Kandidierenden für den Wahlkreis, in dem man gemeldet ist, also lebt und wählt. Er oder sie ist die direkte Vertretung für eine bestimmte Region.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat 71 Sitze, das Land ist in 36 Wahlkreise eingeteilt. Da in jedem der Kreise eine Person mit einfacher Mehrheit direkt gewählt wird, besteht der Landtag zu mehr als der Hälfte aus Direktvertretern aus den Regionen des Landes. Die anderen Plätze werden im Verhältnis über die Liste der Parteien (die Zweitstimme) verteilt. Auch Einzelbewerber können sich auf ein Direktmandat bewerben.

Bekannte Namen unter den Kandidaten

Für die SPD tritt im Wahlkreis 11 Stefanie Drese an. Die SPD-Kreisvorsitzende ist seit 2011 als direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis 11 Mitglied des Landtages. Seit 2016 ist sie Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung. Dirk Stamer ist seit 2016 für den Wahlkreis 12 der direkt gewählte Abgeordnete im Landtag und tritt für die Wahl 2021 wieder an. Nils Saemann tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 15 an, Philipp da Cunha im Wahlkreis 16.

Für die CDU geht im Wahlkreis 11 Katy Hoffmeister ins Rennen. Sie ist seit 2016 Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern und seit 2019 Stadtpräsidentin von Bad Doberan und Mitglied im Kreistag. Veikko Hackendahl kandidiert im Wahlkreis 12 als Direktkandidat für die CDU. Er ist Präsident des Kreistages im Landkreis Rostock und Bürgervorsteher in der Stadt Kröpelin. Im Wahlkreis 16 tritt Jane Weber an, in Wahlkreis 15 Torsten Renz, Innenminister von MV und CDU-Kreisvorsitzender.

Auch die Partei Die Linke schickt Direktkandidaten ins Rennen zur Landtagswahl. Im Wahlkreis 11 kämpft Michael Noetzel um die Stimmen. Für viele dürfte er kein Unbekannter sein, er trat 2020 als Kandidat für die Landratswahl gegen Sebastian Constien an. Im Wahlkreis 12 kandidiert Peter Georgi, der als Linken-Kreisgeschäftsführer die vergangenen Kommunalwahlen im Landkreis Rostock organisiert hatte. Hans Müller kandidiert im Wahlkreis 15, Karen Larisch, Mitglied der Kreistagsfraktion und der Stadtfraktion Güstrow im Wahlkreis 16.

Die AfD hat die Kreistagsmitglieder Steffen Reinicke (11) und Steffi Burmeister (16) sowie Stephan Teschner (12) und Thomas Koch (15) als Wahlvorschläge für die Direktkandidaten eingereicht.

Die Freien Wähler schicken Harry Klink (11), Ron Witte (12), Jürgen Dettmann (15) und Ingolf Mauer (16) ins Rennen.

Die FDP hat für den Wahlkreis 11 Norman Klimt, für 12 Christian Joachim, für 15 Sandy van Baal und für 16 Dr. Wolfgang Rosenow aufgestellt.

Bündnis 90/ Die Grünen stellen ebenfalls vier Direktkandidaten. Christine Wunschik tritt wie auch zur Wahl 2016 im Wahlkreis 11 an, Klaus-Michael Bull im Wahlkreis 12. Beide sind Mitglied im Kreistag. Jana Klinkenberg tritt für Wahlkreis 15 und Roswitha Engelke für 16 an.

Neu in diesem Jahr mit dabei ist die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz die Basis. Im Januar 2021 hatte sich der Landesverband gegründet. Als Wahlvorschläge im Landkreis Rostock wurden eingereicht: Marko Wolter für den Wahlkreis 11, Michael Köhler für den Wahlkreis 12 und Maxi Mohns für den Wahlkreis 16.

Jan-Peter Rühmann kandidiert für die Piratenpartei im Wahlkreis 12. Peter Reizlein für Bündnis C im Wahlkreis 15.

Von Anja Levien