Insgesamt treten 37 Direktkandidaten aus Rostock an, um in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns gewählt zu werden. Im Wahlkreis 12 (Landkreis Rostock) sind es neun Bewerber, die zur Wahl stehen. Die OZ stellt die Kandidaten der sechs größten Parteien aus Wahlkreis 5 in Kurz-Interviews vor.