37 Direktkandidaten aus Rostock wollen in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns gewählt werden. Im Wahlkreis 12 (Landkreis Rostock) sind es neun Bewerber, die zur Wahl stehen. Etwa 166 000 Bürger sind allein in der Hansestadt wahlberechtigt. Die OZ stellt die Kandidaten der sechs größten Parteien in Kurz-Interviews vor.