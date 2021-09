Die ersten Wahlbenachrichtigungen in MV sind raus: Am 26. September wird gewählt. Doch wem kann ich bei der Landtagswahl 2021 eigentlich meine Erststimme geben? Und was ist den Direktkandidaten wichtig? Die OZ stellt sie für den Wahlkreis 6 in Rostock vor. Hier das Kurzinterview mit Linken-Kandidatin Eva-Maria Kröger.