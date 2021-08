Landtagswahl MV: Harald Terpe (Grüne) will Rostock zu Forschungs-Pionierstandort entwickeln

Rostock/Warnemünde

Im Rostocker Landtagswahlkreis 4 tritt für die Grünen Dr. Harald Terpe (67) an, Arzt, Familie mit sechs Kindern. Kontakt: harald.terpe@gruene-mv.de

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

In der friedlichen Revolution 1989 habe ich für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit gekämpft. Es war notwendig, dass ich ab 1990 mit dem Vertrauen vieler Bürger ehrenamtlich für Bündnis 90 in der Kommunalpolitik beim Aufbau der neuen Stadtgesellschaft geholfen und den 1. Umweltsenator in Rostock durchgesetzt habe.

Was sind die Hauptziele, die Sie im Landtag erreichen wollen?

Ich werde mich für einen effektiven Klimaschutz einsetzen und dafür, dass wir gemeinsam in MV die Chancen nutzen, die sich daraus für gut bezahlte Arbeit unter anderem in Handwerk und Industrie ergeben. Ich bin überzeugt, dass Klimaschutz ohne soziale Gerechtigkeit nicht gelingen wird.

Was ist Ihre persönlich größte Stärke und was Ihre größte Schwäche?

Für meine größte Stärke halte ich, Menschen in ihrem Handeln zusammenzuführen und -halten zu können, ihre Interessen respektvoll zu bündeln und faire Bündnisse einzugehen. Meine Schwächen vertraue ich guten Freunden an, die mir helfen, sie zu überwinden oder sie als zu mir gehörend anzunehmen.

Welche Projekte und Ideen wollen Sie für Rostock in Schwerin verwirklichen?

Rostock soll zu einem Pionierstandort für Forschung und Technologien einer CO2- und emissionsneutralen Wirtschaft entwickelt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und sich im Erhalt industrieller und gewerblicher Arbeitsplätze niederschlägt.

In welchem Punkt sehen Sie das Land MV auf dem falschen Kurs und wollen umsteuern?

Wir müssen umsteuern in der Klimapolitik in Richtung zeitlich verbindlicher CO2-Reduktion und planvollem Ausbau der erneuerbaren Energien. Zudem in der Bildungspolitik für mehr Qualität und Personal sowie in der Gesundheitspolitik, um den drohenden Kollaps der stationären Kinderheilkunde abzuwenden.

Von Virginie Wolfram