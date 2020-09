Rostock

Wer soll für die Grünen in den Landtag einziehen? Um den begehrten Platz zwei der Landesliste für die Wahl 2021 steht der Partei eine Kampfkandidatur von gleich zwei prominenten Rostocker Politikern bevor. Denn neben dem Fraktionschef der Grünen in der Rostocker Bürgerschaft und ehemaligem OB-Kandidaten Uwe Flachsmeyer will es auch Harald Terpe noch mal wissen.

Terpe will mit Erfahrung punkten

Terpe gilt mit seinen 66 Jahren als einer der ältesten Kandidaten, der sich um ein grünes Mandat im Landtag bemüht. Der Mediziner saß zwölf Jahre für die Partei im Bundestag. So ganz Abschied von der Politik hat Terpe aber nie genommen: Er ist auch Mitglied der Bürgerschaft. Warum er nun doch noch mal für ein Mandat in Schwerin antritt? „Ich möchte meine Erfahrung einbringen“, sagt er.

Anzeige

Bisher waren die Grünen nur ein einziges Mal im Schweriner Parlament vertreten. „Wenn wir reinkommen und auch drinbleiben wollen, brauchen wir eine gute Mischung aus Nachwuchspolitikern und erfahrenen Kollegen, die den parlamentarischen Betrieb kennen“, so Terpe.

Weitere OZ+ Artikel

Flachsmeyer tritt trotzdem an

Er betont: Seine Kandidatur sei ausdrücklich kein Antreten gegen Uwe Flachsmeyer. Auch der Fraktionschef gibt sich diplomatisch: „Es gibt bei den Grünen immer einen breiten offenen und transparenten Kandidaten-Findungsprozess. Das ist ausdrücklich zu begrüßen. Bisher gab es schon viele gute Kandidaturen für die Landtagswahl. Es werden sicher noch weitere dazu kommen.“

Zugunsten Terpes verzichten werde er nicht: „Auf meine Bewerbung hat das keinen Einfluss. Ich führe seit zwei Wahlperioden die Rostocker Grünen sehr erfolgreich und würde das gern im Landtag fortführen.“

Von Andreas Meyer