Landtagswahl MV: Rostocker CDU-Kandidatin Chris Günther will maritime Wirtschaft stärken

Rostock/Warnemünde

Im Rostocker Landtagswahlkreis 4 tritt für die CDU Chris Günther (43), Rechtsanwältin, ledig, keine Kinder an. Kontakt: 0381 / 45 91 129 oder kontakt@cdu-rostock.de

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

Ich bin in die Politik gegangen, weil ich in meinem Stadtteil was ändern wollte. Nur Reden am Stammtisch bringt uns nicht weiter. Um etwas zu erreichen, muss man handeln.

Was sind Ihre Hauptziele, die Sie im Landtag erreichen wollen?

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Politik schnelle Entscheidungen treffen muss. Viele Gesetze sind veraltet und bedürfen der dringenden Überarbeitung. Es ist möglich, die Bürokratie auf ein Minimum herunterzuschrauben. Vor allem aber im Bereich der Bildung haben wir einen enormen Nachholbedarf, auch in der Digitalisierung.

Was ist Ihre persönlich größte Stärke und was Ihre größte Schwäche?

Meine größte Stärke ist, dass ich Dinge zu Ende bringe, die ich anfange. Meine Schwäche, dass meine Ungeduld mir dabei aber häufig auch im Weg ist.

Welche Projekte und Ideen wollen Sie für Rostock in Schwerin verwirklichen oder vorantreiben?

Wichtig ist, dass wir die maritime Wirtschaft fördern und stärken. Hierzu zählen nicht nur der Hafen und die Werften, sondern auch der Umgang mit den Gewässern. Aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig, Bürokratie abzubauen. Das kann auf dem Wege der einheitlichen Digitalisierung geschehen, hier sollte Rostock als größte Stadt des Landes vorangehen.

In welchem Punkt sehen Sie das Land MV auf dem falschen Kurs und wollen umsteuern?

MV hat als Flächenland strukturelle Probleme, die aufgebrochen werden müssen. Für die Weiterentwicklung unseres Landes müssen Bundesmittel wie für die Digitalisierung und Schulsanierungen abgerufen werden. Ein Mittelabruf setzt aber auch Umsetzungsfähigkeit und Umsetzungswillen voraus, diese Voraussetzungen gilt es unbedingt zu schaffen.

Von Virginie Wolfram