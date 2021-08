Landtagswahl MV: Rostocker Linken-Kandidat Carsten Penzlin will deutlich mehr Lehrer einstellen

Rostock/Warnemünde

Im Rostocker Landtagswahlkreis 4 tritt für die Partei Die Linke Dr. Carsten Penzlin (44) an – Buchhändler, ledig, Kontakt: carstenpenzlin2021@web.de

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

Unsere Gesellschaft ist in keinem guten Zustand. Das lässt mir keine Ruhe. In MV ist jedes dritte Kind von Armut betroffen oder bedroht. Eine Schande für Deutschland, in dem 1,5 Millionen Millionäre leben. Wir brauchen einen radikalen Kurswechsel in der Politik. Dazu will ich einen Beitrag leisten.

Was sind Ihre Hauptziele, die Sie im Landtag erreichen wollen?

Das Land muss für die Schulen deutlich mehr Lehrkräfte einstellen, deren Ausbildung sollte reformiert werden. Den ÖPNV will ich langfristig kostenfrei machen. MV muss aus dem Lohnkeller raus. Krankenhäuser sollen keinen Profit machen müssen, sondern die Patienten bestmöglich versorgen.

Was ist Ihre persönlich größte Stärke und was Ihre größte Schwäche?

Ich kann gut zuhören und bin in der Lage, eigene Positionen zu hinterfragen, wenn ich gute Argumente höre. Ich bin aber auch ungeduldig und will mich nicht damit abfinden, dass in der Politik Veränderungen angeblich viel Zeit brauchen. Da gehen die Emotionen manchmal mit mir durch.

Welche Projekte und Ideen wollen Sie für Rostock in Schwerin vorantreiben?

Ich will eine Kinderkarte in Höhe von mindestens 50 Euro monatlich für alle Kinder von 6 bis 16, um damit Mitgliedschaften in Vereinen oder Besuche in Kultureinrichtungen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, zu ermöglichen. Alle Kinder sollen den gleichen Zugang zu Kultur, Bildung und Sport haben.

In welchem Punkt sehen Sie das Land MV auf dem falschen Kurs und wollen umsteuern?

Die Schlamperei in der Bildungspolitik muss ein Ende finden. Bildung wird oberste Priorität für die Landesregierung haben! Der Unterrichtsausfall muss deutlich reduziert werden. Das Land sollte das Schulgeld an privaten Berufsschulen übernehmen. Wir brauchen eine Mindestausbildungsvergütung.

Von Virginie Wolfram