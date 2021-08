Landtagswahl MV: Rostocker SPD-Kandidat Ralf Mucha ist Ausbau der Feuerwehr-Infrastruktur wichtig

Rostock/Warnemünde

Im Rostocker Landtags-Wahlkreis 4 tritt für die SPD Ralf Mucha (58) an, verheiratet, zwei Kinder, Sozialpädagoge, Kontakt: Tel. 0385-525 2353.

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

Ich wohne seit 1988 in Lichtenhagen in der „Platte“. Als gebürtiger Rostocker habe ich alle Entwicklungen der letzten vier Jahrzehnte hautnah miterlebt. Als Sozialarbeiter habe ich viele soziale Ungerechtigkeiten kennengelernt. Insofern war der Schritt in die Politik nur der logische nächste Schritt, um die Dinge, die mir am Herzen liegen, umsetzen zu können. Für mich ist Chancengleichheit für alle Menschen Leitlinie meines politischen Handelns.

Was sind Ihre Haupt-Ziele, die Sie im Landtag erreichen wollen?

Ich setze mich insbesondere für den Ausbau der Feuerwehrinfrastruktur ein. Moderne Technik und professionelle Ausbildung sind unabdingbar. Die Erhöhung des Mindestlohnes und eine hohe Tarifbindung sind ebenso Hauptziele.

Was ist Ihre persönlich größte Stärke und was Ihre größte Schwäche?

Meine größte Stärke ist meine Bürgernähe. Politik bedeutet für mich, direkt am Puls der Gesellschaft zu sein. Der offene Kontakt und das konstruktive Gespräch mit Bürgern, Unternehmen und Vereinen sind entscheidend. Meine größte Schwäche ist meine Familie. Zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter reise ich gerne und entspanne bei einem Kochabend.

Welche Projekte wollen Sie für Rostock in Schwerin vorantreiben?

Rostock ist der wichtigste Wirtschaftsstandort im Land. Hier geht es vor allem um die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze. Darüber hinaus ist der Erhalt der maritimen Wirtschaft ein prioritäres Thema.

In welchem Punkt sehen Sie das Land MV auf dem falschen Kurs und wollen umsteuern?

MV hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Die Einführung eines Seniorentickets und eines Rufbussystems in der Fläche soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Des Weiteren ist die Digitalisierung voranzutreiben. Natur- und Klimaschutz müssen ausgeweitet werden.

Von Virginie Wolfram