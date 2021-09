In Rostock haben die meisten Menschen bei der Bundestagswahl und Landtagswahl der SPD ihre Stimmen gegeben. Allerdings nicht überall: Wo lagen die Grünen vorne? Wo Peter Stein von der CDU? Und wo gibt es eine Hochburg der Linken? Die OZ zeigt die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen beider Wahlen in den einzelnen Wahlbezirken und Stadtteile in interaktiven Grafiken.