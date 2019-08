Rostock

Der erste Bauernmarkt in Rostock war ein Erfolg: „Wir sind geradezu überrannt worden“, blickt Berthold F. Majerus zurück. Der Geschäftsführer der LMS-Agrarberatung hatte im vergangenen Jahr mit 2500 Besucher gerechnet, am Ende kamen mehr als doppelt so viele. „Die Aussteller mussten zwischendurch sogar Waren holen, weil sie mehr verkauft haben, als sie vorher dachten“, sagt Majerus.

Bei der zweiten Auflage am Sonnabend, 31. August, soll nun alles noch größer und schöner werden, wie Projektkoordinatorin Monika Berlik ankündigt. Die Zahl der regionalen Erzeuger, die ihre Produkte präsentieren, ist von 20 auf mehr als 30 gestiegen. Das Angebot reicht von Eiern und Fleisch über Obst und Gemüse bis hin zu Honig. „Wir wollen den Rostockern Lust auf eine Markthalle machen, wie es sie schon in anderen großen Städten gibt – mit regionalen Anbietern und auch kulturellen Höhepunkten“, sagt Majerus. Besucher des Bauernmarktes sollen dazu befragt werden. „Was halten sie davon? Was würden sie sich wünschen?“

Entfremdung zwischen Stadt und Land

Majerus ist von der Wirtschaftlichkeit einer solchen Martkhalle in der größten Stadt des Landes überzeugt. „Der Erfolg aus dem vergangenen Jahr zeigt uns, dass das Interesse da ist und die Städter eine solche Martkhalle mit regionalen Angeboten annehmen würden.“ Daher sollen den Rostocker Bürgerschaftsfraktionen beim Bauernmarkt symbolisch Staffelstäbe übergeben werden – sie sollen sich für die Umsetzung der Idee einsetzen.

Von Kinderspiel bis Landtechnik Der Bauernmarkt beginnt am Sonnabend, dem 31. August, um 9.30 Uhr auf dem Gelände der LMS-Agrarberatung GmbH in der Graf-Lippe-Straße 1 in 18059 Rostock. Rund 30 regionale Erzeuger sind mit einem reichhaltigen Angebot vertreten, dazu gehören unter anderem Milch, Fleisch, Fisch, Eier, Spirituosen, Obst, Gemüse, Öle, Nudeln, Kartoffeln, Backwaren, Tee und Honig. Es gibt Kinderspiel, Spaß mit Tieren und Landtechnik zum Bestaunen. Für Livemusik sorgt Jazzmusiker Andreas Pasternack. Die Veranstaltung soll bis 16 Uhr gehen. Bereits am Vorabend ist ein Verbraucherdialog mit Andreas Möller geplant, Autor des Buches „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“. Beginn ist auf dem Gelände der LMS-Agrarberatung am Freitag, 30. August, 19 Uhr.

Neu ist in diesem Jahr der große Verbraucherdialog am Vorabend des Marktes, Freitag, 30. August. Autor Andreas Möller hält ein Impulsreferat zu seinem Buch „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“, das sich mit der zunehmenden Entfremdung zwischen Stadt und Land beschäftigt. „Zwischen der urbanen Bevölkerung und den Landwirten hat sich in den vergangenen Jahren eine gewissen Distanz aufgebaut“, sagt Majerus. Früher habe jeder einen Onkel oder eine Tante gehabt, die in der Landwirtschaft tätig gewesen seien. „Das ist heute nicht mehr so.“ Dialog und Bauernmarkt sollen hier nun helfen, diese Distanz wieder zu verkürzen, so Majerus.

Bei Wurst und Bier ins Gespräch kommen

Geplant ist am Freitagabend eine Podiumsdiskussion mit Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD), Grzegorz Sójka von der Friday-for-Future-Bewegung in Rostock, dem Soziologen Olaf Pommeranz, Landwirtin Kathrin Naumann aus Benitz ( Landkreis Rostock) und Landwirt Marco Gemballa aus Zinzow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) sowie einen Rostocker Stadtvertreter. Die Referenten werden auf Strohballen Platz nehmen. Und es gibt ein Festzelt.

Im Anschluss sollen Besucher mit Bauern bei Bier und Wurst ins Gespräch kommen. „Es werden 50 bis 80 Landwirte anwesend und auch erkennbar sein“, sagt Majerus. Die Veranstaltung sei für alle offen und kostenfrei. „Unser Ziel ist es, dass wir mehr miteinander statt übereinander reden“, betont der Geschäftsführer.

Erleben, lernen und spielen

Schon an diesem Sonnabend will die Agrarberatung mit einem Trekker auf dem Neuen Markt auf den Bauernmarkt aufmerksam machen. Auch werden Äpfel vom Rostocker Obst in der Innenstadt verteilt, die Appetit auf mehr machen sollen. Beim Bauernmarkt sollen Besucher wieder einen guten Überblick über die gesamte Produktpalette regionaler Erzeuger erhalten.

Auch gibt es unter anderem Schafe, Gänse und Enten zu sehen. „Wir wollen keinen Zoo machen, aber für eine ländliche Idylle sorgen“, sagt Projektkoordinatorin Monika Berlik. Kinder können mit Stroh basteln, Milch melken und bei einer Schafschur zuschauen. „Sie lernen, erleben, aber vor allem können sie spielen“, sagt Berlik. Zum Toben sollen zum Beispiel noch mehr Strohballen zur Verfügung stehen.

Ort ist erneut der Firmensitz der LMS-Agrarberatung. Das Unternehmen blickt auf eine lange Historie an dem Ort zurück: Bereits im Jahr 1875 ist die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt hier gegründet worden. Heute analysiert die Lufa mehr als 100 000 Proben pro Jahr.

Mehr zum Thema lesen:

Landwirte stellen Rostockern ihre Produkte vor

Landwirte kommen in die Stadt

Mehr zum Autor

Von André Horn