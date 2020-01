Landwirte zünden wieder Mahnfeuer

Laage

Mit Mahnfeuern wollen Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Sonnabend erneut auf die kritische Situation der regionalen Landwirtschaft aufmerksam machen. Das kündigte eine Sprecherin der Initiative „Land schafft Verbindung MV“ an. So seien unter anderem Feuer bei Wittenburg und Mestlin ( Ludwigslust-Parchim), Wardow bei Laage ( Landkreis Rostock) und Neuburg ( Nordwestmecklenburg) vorgesehen, um mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen.

„Auch Landwirte wollen sauberes Grundwasser“

Die Bauern protestieren seit längerem gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung, das strengere Umweltauflagen vorsieht. „Auch Landwirte wollen sauberes Grundwasser, Natur-, Insekten- und Artenschutz. Das ist aber nur in einem Miteinander der Gesellschaft möglich“, stellt Sprecherin Kathrin Naumann, die selbst einen Agrarbetrieb in Benitz führt. Vor allem die drastische Verschärfung der Düngeverordnung, die nach einer Klage der EU bis zum 1. Mai 2020 auf den Weg gebracht werden muss, um hohe Strafzahlungen Deutschlands zu vermeiden, sehen die Bauern mit großer Sorge und Existenzängsten. Das Ausbringen von Gülle und mineralischem Dünger soll stark eingeschränkt werden. Bauern fürchten Ertragsrückgänge und wehren sich seit Monaten bundesweit mit vielen Aktionen dagegen.

Nicht mehr Milliarden, sondern exaktes Messstellennetz

Mit einer Milliardenspritze reagiert die Regierungskoalition in Berlin nun auf die Bauernproteste. Für den Umbauprozess in der Landwirtschaft stellen Spitzen von SPD und CDU über vier Jahre eine Milliarde Euro in Aussicht. „Nicht mehr Geld, sondern ein repräsentatives Nitrat-Messstellennetz erwarten die Landwirte“, entgegnet die Initiative in MV. „Landwirte sind sich bewusst, dass sie beim Grundwasserschutz in der Verantwortung stehen. Sie sind bereit, an der Lösung mitzuwirken. Lösungen schafft man aber nur mit einer exakten Ursachenanalyse und mit gezielten Maßnahmen an einzelnen Messpunkten“, sagt Kathrin Naumann. Es gibt 314 Messstellen in MV, doch nur ein Bruchteil der Points wurde mit Ergebnissen im jüngsten EU-Nitratbericht berücksichtigt, kritisiert Naumann.

Bauern fordern differenzierte Betrachtung statt roter Linien

„Da, wo fachlich nachgewiesen, Grundwasser durch Düngung gefährdet ist, müssen strengere Auflagen gelten“, stimmt Steven Hirschberg, Chef der Papendorfer Agrargenossenschaft, zu. Die auffälligen Nitrat-Messstellen müssten einer präzisen Analyse unterzogen werden, um die Ursachen von Grenzwertüberschreitungen identifizieren zu können und diese dann gezielt abzustellen. „Gab es hier vielleicht zu DDR-Zeiten Grundwasser-Probleme, die längst nicht mehr aktuell sind? Wir brauchen eine differenzierte Betrachtung und keine mit dem Zirkel gezogenen roten Grenzlinien“, betont der Agrarchef. Die Landwirte wollen in Neuregelungen einbezogen werden. Und genau das hat Agrarminister Till Backhaus nach einem Spitzengespräch mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ zugesichert: Mitwirkung in der Arbeitsgruppe „Diffuse Nährstoffeinträge“. Hirschberg und sein Kollege Nils Bredenkamp, der einen Hof in Nordwestmeckenburg bewirtschaftet, waren gestern auf der ersten gemeinsamen Beratung in Schwerin.

Bredenkamps Betrieb gehört zu den 1300 Agrarunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die besonders betroffen sind von den strengeren Düngeregeln. Insgesamt 248 000 Hektar Fläche sind als sogenannte rote Gebiete eingestuft, in denen das Grundwasser belastet ist. Nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums sei dies ein kleiner Teil der landwirtschaftlichen Fläche. Es fielen sieben Grundwasserkörper in Nordwestmecklenburg und weitere fünf in den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim und auf Rügen darunter. „Genau das müssen wir klären“, sagen die beiden Landwirte, die als Vertreter der Initiative mit konkreten Vorschlägen nach Schwerin gereist sind.

Betriebe mit Bodenbeprobung und Beratung unterstützen

Nach Überprüfung der Messstellen sollten mit Fachbehörden und Zweckverbänden die Einzugsgebiete festgelegt und dann mit den Landwirten praxisbezogene Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers festgezurrt werden. „Wir schlagen vor, alle betroffenen Betriebe in den roten Gebieten zunächst mit kostenloser Bodenbeprobung zu unterstützen. Außerdem wäre eine Beratung von Amts wegen sinnvoll über all die modernen Messtechniken, die von den Landwirten für eine Düngerbedarfsermittlung auf ihren Böden genutzt werden könnten“, rät Hirschberg.

„Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern heterogenen Boden, das heißt unterschiedliche Bedingungen auf einem Acker, hier etwas Lehm und da wieder Sand“, erläutert der Landwirt. Böden mit unterschiedlichem Ertragspotenzial. Und darauf müsse reagiert werden. „Wir Landwirte wollen weg von pauschalierten Mengen: Düngerstreuer einstellen und auf hunderten Hektar verteilen. Wir müssen zu einer standortbedingten Präzisionslandwirtschaft kommen, um die Nitrateinträge unter Kontrolle zu halten“, sagt Hirschberg.

Ihre Lösungsvorschläge haben die Landwirte in Schwerin vorgetragen. „In der Arbeitsgruppe wurden verschiedene Möglichkeiten ausgelotet“, sagt Hirschberg, „wir sind auf einem guten Weg.“ Die Aktionen der Bauern mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ zeigten Wirkung. „Wir freuen uns über die Gesprächsbereitschaft und werden uns weiter einbringen“, erklärt Hirschberg.

