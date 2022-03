Rostock

Die Verkehrsplaner aus dem Rostocker Amt für Mobilität dürfen ihr Pilotprojekt „Lange Straße – Fahrradstraße“ wie vorgesehen am 1. Mai starten. Das entschieden die Mitglieder der Bürgerschaft am Mittwochabend nach langer, teils hitziger Diskussion. Dabei kam auch Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK), zu Wort. Er kritisierte die Idee, die sein Amtsvorgänger Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) aus der Fahradhauptstadt Münster mitgebracht hatte, scharf.

Die Sicherheit für Fahrradfahrer würde sich nicht erhöhen, wenn diese in der Langen Straße künftig offiziell den Vorrang bekommen – so sieht es das Projekt vor, das für ein Jahr angesetzt ist. Denn an der eigentlich Verkehrsführung ändere sich kaum etwas. Auch sei nicht damit zu rechnen, dass weniger Autos und Lkw die Trasse im Herzen der Hansestadt nutzen. „Ein Großteil derjenigen, die durch die Lange Straße fahren, sind Händler und Lieferanten, die fahren also weiter da durch“, sagte Strupp.

Er kritisierte zudem die geplante Sperrung von Vogelsang und Krämerstraße. Die sollen für den motorisierten Verkehr dicht gemacht werden, sobald der Versuch startet. Autofahrer müssen dann auf Höhe des Neuen Marktes wenden und in Richtung Kanonsberg zurückfahren. Die Planer erhoffen sich dadurch, dass dann weniger Pkw diese Wege nutzen und auf andere Strecken ausweichen.

Die Sperrung allerdings würde den Verkehr in der Langen Straße sogar noch erhöhen, monierte Daniel Peters (CDU), Fraktionschef von CDU und UFR. Deren Mitglieder wollten den von Madsen beschlossenen Modellversuch noch einmal auf den Prüfstand stellen.

IHK-Präsident bittet um Verschnaufpause für Händler

Das forderte auch IHK-Präsident Strupp und machte sich für die ohnehin von der Pandemie gebeutelten Geschäftsleute in der City stark: „Wenn Sie das Projekt schon durchsetzen wollen, dann verschieben Sie es wenigstens, damit die Händler erstmal aufatmen können“, wandte er sich an die Bürgerschaft.

Dem Rathauschef gab er gleich noch eine alternative Idee mit auf den Weg: Er könne seinen Verkehrsversuch doch besser in der Ulmenstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) unternhemen. Dort gebe es weniger Geschäfte und „eine ganz andere Mentalität“, was die Auswahl der Verkehrsmittel betrifft.

„Wir wollen Erkenntnisse gewinnen und das Verhalten der Menschen beobachten“, sagte dazu Oberbürgermeister Madsen. Schließlich sei der Versuch auch dazu da, seine Routinen zu überdenken und neue Wege der Mobilität zu ergründen.

Den Vorschlag, das Projekt in die Ulmenstraße zu verlegen, nahm er zwar dankend an, erklärte aber hinsichtlich der dort ansässigen Polizeiinspektion: „Den hatte ich auch, aber das fand die Polizei gar nicht lustig.“

Nach langer Diskussion lehten die Mitglieder der Bürgerschaft den Antrag auf Verschiebung des Modellversuchs schließlich ab. Damit gaben sie grünes Licht für das Projekt. Die Lange Straße wird also ab 1. Mai probehalber für ein Jahr zur Fahrradstraße.

Von Katrin Zimmer