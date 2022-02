Rostock

Maximal Tempo 30 und absoluter Vorrang für Radfahrer sollen ab 1. Mai in der Langen Straße in Rostock gelten. Das sieht ein Verkehrsversuch vor, der die Trasse im Herzen der Innenstadt für ein Jahr testweise zur Fahrradstraße machen will. Eigentlich längst beschlossene Sache, doch jetzt soll das Modellprojekt noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden.

Das fordert die Fraktion CDU/UFR der Rostocker Bürgerschaft. Der Plan, die Verkehrsführung in der Langen Straße derart zu ändern, sei unverhältnismäßig, so der Tenor – weil sie viel mehr Autos als Radfahrer nutzen.

Umsatzeinbußen bei Händlern in der Innenstadt befürchtet

Ziel sei es gewesen, die Trasse sicherer für Radfahrer zu machen. Doch gebe es de facto kaum Unfälle in der Langen Straße. Das hätten auch gemeinsame Analysen mit der Polizei ergeben, heißt es in dem Antrag von CDU und UFR. Weiterer Kritikpunkt: Die Fahrradstraße trüge nicht gerade zur Belebung der Innenstadt bei, sagt Jana Blaschka (UFR). „Sie würde massive Einbrüche für die Händler bedeuten.“ Viele von ihnen hätten wegen der Pandemie bereits laufende Verträge gekündigt.

Sie kritisiert auch, dass Gewerbetreibende und Anwohner im Vorfeld nicht miteinbezogen worden seien – ähnlich wie bei dem Verkehrsversuch Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, bei dem 2021 die Straße drei Monate lang komplett für Autos gesperrt wurde, damit Spaziergänger mehr Platz haben und Gastronomen ihre Terrassen vergrößern können.

Für bedenklich halten es die Antragsteller zudem, dass die Straße Am Vogelsang für den Autoverkehr gesperrt werden soll, wenn die Lange Straße zur Fahrradstraße wird. So sehen es die Projektverantwortlichen vor. „Wir befürchten, dass sich der Verkehr dann in die ganzen umliegenden kleinen Straßen in der Altstadt verlagern wird“, sagt Blaschka – zum Unmut der Anwohner.

Das aber sei für den Erfolg des Projekts zwingend notwendig, sagt Uwe Flachsmeyer, der Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bürgerschaft ist und dem Rostocker Fahrradforum vorsitzt. Er könne die Zweifel am Projekt nicht nachvollziehen. „Radfahrer sind in der Langen Straße rein objektiv betrachtet einfach gefährdet. Das kann man nicht von der Hand weisen.“ Deshalb dürfe der Versuch auf keinen Fall verschoben werden.

Grüne: Lösung für Autofahrer noch ganz passabel

Mit der Variante, die Lange Straße nur zur Fahrradstraße zu machen, sei „eigentlich eine noch ganz gute Lösung für Autofahrer gefunden“ worden, sagt Flachsmeyer. Denn so dürften diese die Trasse weiterhin in beide Richtungen befahren – mit Tempo 30 und wenn sie sich Radfahrern unterordnen.

„Die bestmögliche Lösung wäre aber natürlich die des Radentscheids“, so der Grünen-Fraktionschef. Die sieht vor, den Auto- und Radverkehr komplett zu trennen, so dass Pkw nur noch auf der Nordseite der Straßenbahnschienen in beide Richtungen fahren dürften und Radfahrer die andere Seite für sich hätten.

Eine Seite nur noch für Radler: So stellt sich der Radentscheid Rostock die neue Lange Straße vor. Quelle: Radentscheid Rostock

Auch wenn die Stadt diese Variante in ihrem Modellversuch nicht umsetzen will – unter anderem aus Kostengründen –, sei es absolut richtig, überhaupt etwas an der Verkehrssituation in der Langen Straße zu ändern, sagt Marie Heidenreich vom Radentscheid Rostock. „Wir bekommen täglich Mails von Leuten, die sich gar nicht mehr trauen, dort langzufahren, weil sie angehupt oder bedrängt werden.“

Auch Fotos von Radfahrern, die bei Kollisionen mit Autos blaue Flecken davongetragen haben, würden den Aktivisten zugespielt. „Aber das fließt natürlich alles nicht in die Unfallstatistik ein“, sagt Heidenreich. Doch wenn Rostock zur Fahrradstadt werden wolle, müsse sich etwas ändern.

Welche Regeln gelten in einer Fahrradstraße? Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt in Fahrradstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Autos und Motorräder dürfen den Radverkehr nicht behindern oder gefährden, also nicht drängeln. Dass Radler nebeneinander fahren, ist ausdrücklich erlaubt. Im Gegensatz zu Schutzstreifen ist in Fahrradstraßen die gesamte Fahrbahnbreite für den Radverkehr reserviert. Falls die Vorfahrt nicht durch Zeichen geregelt ist, gilt für alle rechts vor links. Dem Radverkehr kann die Vorfahrt eingeräumt werden, indem der Gehweg der Fahrradstraße ohne Unterbrechung über die einmündende Fahrbahn verläuft oder die Bordsteine abgesenkt sind. Autos und Motorräder dürfen in Fahrradstraßen parken, wenn dies nicht durch Beschilderung verboten oder eingeschränkt ist. Quelle: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

„Wir können nicht immer alles voraussehen, aber wir wollen das Modellprojekt umsetzen, um zu sehen, was dabei rauskommt.“ Verkehrsversuche würden eine kostengünstige Möglichkeit bilden, die Praxistauglichkeit einer Verkehrsplanung zu überprüfen. Auch könne nachgesteuert werden, wenn der Verkehr in den Seitenstraßen zu stark zunimmt. „Dann können Einbahnstraßenregelungen gefunden werden“, sagt Heidenreich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob die Stadt ihren für ein Jahr angesetzten Modellversuch „Fahrradstraße Lange Straße“ am 1. Mai wie geplant starten kann oder noch einmal verschieben soll, müssen am 2. März die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft entscheiden. Dann haben sie den Antrag von CDU und UFR auf dem Tisch liegen. Zuvor dürfen noch im Februar die Ausschüsse für Bau, Wirtschaft und Stadtentwicklung darüber befinden. Schon am Mittwochabend steht das Thema auf der Tagesordnung des für Stadtmitte zuständigen Ortsbeirats.

Von Katrin Zimmer