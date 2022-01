Rostock

Die Lange Straße in Rostock soll ab dem 1. Mai für ein Jahr testweise zur Fahrradstraße werden. So sieht es ein Pilotprojekt vor, das Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im vergangenen Jahr vorangetrieben hat. Das bedeutet: Tempo 30 und Autofahrer müssen sich Radfahrern unterordnen. Diese dürfen dann die volle Fahrbahnbreite nutzen und sogar nebeneinander fahren. Hupen, Drängeln und Überholen sind tabu.

Eindeutiges Ergebnis

Die Idee kommt nicht bei allen gut an. In einer Umfrage hat die OZ ihre Leserinnen und Leser gefragt: „Finden Sie es richtig, dass Radfahrer in der Langen Straße in Rostock Vorrang haben?“ Bereits 2675 Menschen haben online teilgenommen. Das Ergebnis zeichnet sich klar ab.

Die Mehrheit – 64,8 Prozent der Teilnehmenden – hat mit „Nein“ geantwortet. 34,9 Prozent hingegen finden das Pilotprojekt gut. 0,3 Prozent der Leserinnen und Leser haben mit „Ich weiß nicht“ geantwortet.

Abstimmung weiter möglich

