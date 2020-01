Lange Strecken mit dem Bus: So kommen Mecklenburgs Schüler zum Schwimmunterricht

Wismar

Längst gibt es nicht mehr so viele Schwimmhallen wie noch kurz nach der Wende. Für viele Schulen in den ländlichen Regionen Mecklenburgs bedeutet das: Sie müssen ihre Kinder mit Bussen zum Schwimmunterricht fahren. „Das ist ein enormer zeitlicher Aufwand“, sagt Sylvia Säger, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin ( Landkreis Rostock). Die hat zwei Schwimmhallen-Standorte ausprobiert: Rostock und Wismar. Das Ergebnis: Die Busfahrten waren sehr lang – zu lang für eine Doppelstunde in der Woche.

„Deshalb fahren wir seit bestimmt zehn Jahren ins Hotel Morada nach Kühlungsborn“, ergänzt Sylvia Säger. Im zweiten Halbjahr würden die Drittklässler dorthin gebracht. Meist 30 Minuten sitzen die Kinder für eine Fahrt im Bus. Laut Thorsten Erdmann vom Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) könnten es zwar einige Schwimmbäder mehr sein. Aber Mecklenburg-Vorpommern habe die Küste und Badeseen – auch dort wird mit Kindern trainiert.

Wiederholungs-Training in der 6. Klasse

Dieser Bus bringt die Dorf Mecklenburger Schüler zum Schwimmunterricht nach Wismar. Quelle: Haike Werfel

Die meisten Grundschulen im Land bieten in den dritten Klassen Schwimmunterricht an. „Viele Kinder können nach der Grundschule aber noch nicht richtig schwimmen“, bedauert Dietmar Meißner, stellvertretender Leiter der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium in Dorf Mecklenburg. Deshalb hätten die Pädagogen vor mehr als zehn Jahren beschlossen, im Sportunterricht der sechsten Klassen erneut das Schwimmen zu trainieren.

Ein halbes Jahr lang fahren zwei der vier sechsten Klassen jede Woche einmal mit dem Bus zum Schwimmunterricht nach Wismar ins Wonnemar-Resort. Das sind etwa 45 Mädchen und Jungen, die Donnerstag früh eine Stunde Schwimmen üben. „Dadurch verbessert sich die Schwimmfähigkeit der Kinder“, sind die Lehrer in Dorf Mecklenburg überzeugt. Sie sind der Gemeinde als Schulträgerin dankbar, dass sie viel Geld fürs Schwimmenlernen der Kinder ausgibt. Die Eltern brauchen nichts dazugeben.

Mehr als 800 Euro für Busfahrten im Monat

Die Ostseegemeinde Insel Poel bezahlt pro Halbjahr 3277,50 Euro ans Wonnemar und jeden Monat 839,96 Euro für die Busfahrten, informiert Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos). „Wir haben die SB Busbetriebe in Dorf Mecklenburg engagiert. Das Unternehmen ist kostengünstiger als Nahbus“, berichtet die Verwaltungschefin. Derzeit fahren 19 Schüler in der dritten Klasse der Regionalen Schule mit Grundschule jede Woche einmal zum Schwimmunterricht. Außerdem werden die Fünftklässler zum Ende des Schuljahres etwa sechs Wochen lang einmal zum Schwimmen fahren, informiert Schulleiterin Michaela Seifferth.

Geld für den Unterricht Im Schuljahr 2017/2018 konnten 3500 Kinder in Mecklenburg-Vorpommern nach der 4. Klasse nicht schwimmen. Das sind mehr als 30 Prozent in der Altersklasse. Mit dem neuen Landesprogramm „MV kann schwimmen“ sollen nach der Entscheidung von CDU und SPD in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 50 000 Euro für die Förderung des Schwimmunterrichts ausgegeben werden. Das Deutsche Rote Kreuz fördert das Schwimmenlernen bereits in Kitas mit dem Projekt „Rette sich – wer‘s kann“. Dafür hat der Landesverband 2019 insgesamt 10 000 Euro von der RTL-Stiftung erhalten. Mit dem Geld sollen die Kreisverbände unterstützt werden, unter anderem für Mietkosten der Schwimmhallen, Fahrtkosten vom Kindergarten zum Schwimmbad und den Kauf von Schwimmhilfen.

Die Lessing Grundschule Bad Doberan nutzt die Schwimmhalle in Rostock – das sei so Tradition, heißt es. Und man brauche keine eigenen Schwimmlehrer zu stellen, sondern nutze die vom staatlichen Schulamt. Gefahren werden muss jede der vier dritten Klassen – einmal die Woche ein halbes Jahr lang.

Schul-Unterricht vor dem Spaßbad-Betrieb

Wie Madleen Spiekermann, Pressesprecherin des Wismarer Spaßbades Wonnemar, berichtet, sind die Vormittage vor der offiziellen Hallenöffnung um 10 Uhr für Schulklassen reserviert – so sei es mit der Stadt vereinbart worden, als das Resort gebaut wurde. Der Unterricht im Wasser beginnt bereits gegen sieben Uhr. „Die Nachfrage ist groß, unsere Kapazität ist erschöpft“, ergänzt Madleen Spiekermann. Ihrem Unternehmen sei es ein Anliegen, Kindern schon früh das Schwimmen beizubringen. Deswegen gebe es noch von Anfang an eine eigene Schwimmschule mit unterschiedlichen Kursen – für Babys, damit die sich ans Wasser gewöhnen, sowie für Anfänger oder Fortgeschrittene jeweils ab sechs Jahren.

In Rostock betreibt das Wohnungsunternehmen Wiro eine eigene Schwimmhalle im Stadtteil Gehlsdorf. Schüler springen dort immer montags und dienstags ins Wasser. „Insgesamt wird das Angebot von zehn bis zwölf Klassen regelmäßig genutzt“, berichtet Pressesprecherin Dagmar Horning. Zudem würden eigene Seepferdchen-Kurse für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Kinder ab drei Jahren können den Vorbereitungskurs „Frosch“ besuchen. 400 Kinder belegen pro Jahr die Seepferdchen-Kurse. „Die Wartelisten für den ,Frosch’ sind lang. Wir empfehlen daher, Kinder mindestens ein halbes Jahr vorher anzumelden“, sagt Dagmar Horning.

Aufbaukurse gibt es mehrmals in der Woche

Um die jungen Schwimmer sicherer zu machen, gibt es in Rostock-Gehlsdorf auch noch Aufbaukurse, in denen Kinder das Jugend-Schwimmabzeichen in Gold, Silber, Bronze ablegen können. Die werden mehrmals wöchentlich angeboten, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Auch die DLRG bringt Kindern vor der dritten Klasse das Schwimmen bei. „Je früher sie das können, desto besser“, betont Dana Gromoll von der Ortsgruppe Wismar. 100 Kinder im Alter zwischen fünf bis neun Jahren werden jedes Jahr für das Wasser fit gemacht. Hinzu kommen noch Trainingseinheiten für Fortgeschrittene. „Wir haben drei Anfänger- und zwei weiterführende Kurse. Da unsere Ausbilder ehrenamtlich arbeiten, ist mehr nicht machbar“, betont sie. Sichere Schwimmer seien Kinder, wenn sie 15 Minuten ohne Festhalten am Beckenrand 200 Meter im Wasser zurücklegen können – in verschiedenen Schwimmrichtungen.

Lehrer werden zu Schwimmlehrern ausgebildet

Wegen des Ehrenamts der DLRG-Mitglieder ist der Landesverband auf Sponsoren angewiesen. Neu sind auch Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen. „Mit denen können wir in diesem Jahr die Angebote für Schwimmkurse ausbauen und erweitern“, berichtet DLRG-Pressesprecher Thorsten Erdmann. Einer dieser Partner ist die „ Glashäger Brunnen GmbH“ aus Bad Doberan. Das mecklenburgische Traditionsunternehmen hatte im vergangenen Jahr eine Marketingaktion zugunsten der DLRG gestartet. Der Erlös, 5000 Euro, wird 2020 in die Schwimmausbildung fließen.

Thorsten Erdmann Quelle: Anja Krueger

Schon 2019 hat das Unternehmen 5000 Euro bereitgestellt für Schwimmbretter, Poolnoodles, Ausbildungshandbücher sowie Schwimmkurse und Übungsstunden. Knapp 1000 Euro sind in die eigene Fortbildung von Schwimmausbildern und -assistenten geflossen.

Auch Schul-Schwimmlehrer bildet Dana Gromoll aus – seit 2016 sind es mehr als 100 gewesen. Die seien in Städten öfter zu finden als auf dem Land. Und wenn sie in der Halle arbeiten, seien sie wetterunabhängig.

Grevesmühlener Schulen nutzen den Ploggensee

Eine Schwimmhalle brauchen die Kinder der Grevesmühlener Grundschule „Am Ploggensee“ nicht fürs Training. Sie springen, wie es der Schulname verrät, in den angrenzenden Ploggensee. „Den haben wir direkt vor der Tür, deswegen nutzen wir ihn auch“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Simone Grützner. Damit die Drittklässler im Freibad nicht frieren, wird der Schwimmunterricht immer zwei Wochen lang am Ende des Schuljahres durchgeführt. „Das hat bislang gut geklappt“, betont die Lehrerin.

Aber nicht alle Grundschulen aus der Stadt nutzen ausschließlich den See. Die Fritz-Reuter-Grundschule fährt mit dem Bus in ein beheiztes und gefliestes Freibad in Lübeck-Schlutup. Das habe Tradition und die Kinder würden sich wohler fühlen, wenn sie den Grund sehen können, berichtet der stellvertretende Schulleiter. Das folgende Aufbau-Training finde dann aber im Ploggensee statt. Die wenigen Busfahrten machen sich auch in den Kosten bemerkbar: Während Proseken bei Wismar rund 8793 Euro für Hallennutzung und Fahrtkosten anfallen, sind es für die beiden Grevesmühlener Grundschulen zusammen rund 2356 Euro.

Mehr Infos:

Über Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder und Haike Werfel