Langzeit-Sperrung Satower Straße: Klein Schwaß will Gefahren durch Tempolimits und Ampel bannen

Rostock/Kritzmow

Die Geduld der Pendler und Anwohner im Südwesten der Hansestadt Rostock wird auf eine harte und lange Probe gestellt. Bis zu sieben Jahre könnte die Sanierung der Satower Straße insgesamt dauern – und die Trasse die meiste Zeit davon komplett gesperrt sein. Die umgeleiteten Verkehre haben seit Anfang Juli weitreichende Auswirkungen auch auf umliegende Gemeinden. Vor allem Orte wie Kritzmow und Klein Schwaß leiden unter den veränderten Fahrtstrecken.

„Viel Verkehr geht jetzt durch den Schulweg direkt an der Schule vorbei“, sagt der Bürgermeister von Kritzmow, Leif Kaiser ( CDU). Das sei vor allem jetzt, da die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen hat, ein Problem (OZ berichtete). Auch der Schwerlastverkehr nutze die Straße, die als offizielle Umleitung nach Rostock aus Richtung Südwesten ausgeschildert ist, und an Grundschule, Kindergarten und eine Krippe entlangführt.

Tempo-Limit soll auf 50 km/h gesenkt werden

Die Verkehre werden von Kritzmow über Klein Schwaß und den Rostocker Tannenweg zur Rennbahnallee geleitet, weswegen jetzt deutlich mehr Verkehr als zuvor durch Klein Schwaß rollt. Um die Straßen in dem Ort sicherer zu machen, hat die Gemeinde beim Landkreis beantragt, auf der Rostocker Straße zwischen Ortsschild Klein Schwaß und der Einmündung Bahnhofstraße das Tempo von derzeit erlaubten 80 km/h auf 50 km/h zu senken.

Zudem soll im weiteren Verlauf auf Höhe des Wohngebiets künftig Tempo 30 gelten. Eine Rückmeldung vom Landkreis zu dem Antrag steht laut Kaiser noch aus. Damit unter anderem die Schulkinder aus dem Wohngebiet an der Rostocker Straße sicher zum Bahnhof kommen, will die Gemeinde an der Einmündung Bahnhofstraße eine zusätzliche Ampel aufstellten lassen. Derzeit sei eine gefahrlose Überquerung der Rostocker Straße wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens nur schwer möglich.

Kommunikation war schwierig

„Ob die Satower Straße an den entsprechenden Bauabschnitten wirklich immer voll gesperrt werden muss, kann ich nicht bewerten“, sagt Kaiser. Bei anderen Baustellen sei das allerdings auch ohne komplette Sperrung möglich. Die Kommunikation mit den für die Baumaßnahme zuständigen Stellen sei anfangs schwierig gewesen, so der Bürgermeister. Die Gemeinde habe die Verantwortlichen zwar eingeladen, letztlich aus einem Flyer, den das an den Arbeiten beteiligte Unternehmen Nordwasser verteilt, aber weitaus mehr erfahren.

Über die Rostocker Straße in Klein Schwaß fahren derzeit deutlich mehr Fahrzeuge. Anwohner weisen daher auf die Gefahren für die Kinder hin, die die Straße zum Bahnhof auf dem Weg zur Schule queren müssen. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

In dem Flyer informiert Nordwasser unter anderem über die Zeitabläufe des ersten Bauabschnitts zwischen Kiefernweg und Rennbahnallee (siehe Grafik). Allein die Arbeiten auf dieser etwa 1200 Meter langen Strecke sollen gut zwei Jahre dauern. Aber warum nur? „Wenn wir auf der gesamten Strecke am Stück bauen würden, käme kein Einwohner mehr auf sein Grundstück“, erklärt Jens Pollentzke vom zuständigen Planungsbüro Wasser- und Abwassertechnische Gesellschaft (WAG) mit Sitz in Bargeshagen.

Kleinere Abschnitte sollen Anwohner entlasten

Die einzelnen Teilbauabschnitte betragen daher jeweils nur etwa 200 Meter. „Dadurch verlängert sich die Bauzeit, um die Anwohner zu entlasten“, sagt Pollentzke. Die Abschnitte seien nach Art und Umfang der zu verlegenden Leitungen gewählt. Außerdem müssten Zufahrten zu den Wohngebieten ermöglicht und aufeinander abgestimmt werden; für die ersten beiden Abschnitte betreffe dies die Straßen Stadtweider Winkel und Stadtweide Steinhaus. Während der Bauarbeiten müssten zudem Rettungswege freigehalten werden.

Die Satower Straße ist in Rostock für die kommenden zwei Jahre gesperrt. Quelle: Martin Börner

Viele Planungen und Arbeiten würden im Hintergrund ablaufen, weswegen für Anwohner nicht immer ersichtlich sei, was getan werde. Verzögerungen könne es auch geben, weil die alten Bestandspläne der Leitungen nicht mit der tatsächlichen Lage der alten Leitungen übereinstimmen, erklärt Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins: „Da gibt es manche Überraschung.“

Neue Leitungen für steigende Anforderungen

Die Erneuerung der sogenannten Versorgungsmedien – also etwa Trinkwasser-, Abwasser- und Erdgasleitungen sowie Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle – betrifft die Satower Straße von der Ecke Südring bis zur Straße Am Pingelsteich in Kritzmow auf einer Gesamtlänge von mehr als vier Kilometern. „Die Leitungen reichen für die gestiegenen Anforderungen durch die neuen Wohngebiete nicht mehr aus“, erklärt Nordwasser-Chefbauleiter Udo Schultz. Wie es nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in zwei Jahren konkret weitergehe, sei derzeit noch unklar. Sicher ist nur, dass weitergebaut wird. Und dass es womöglich bis zu sieben Jahren dauern kann.

Umzüge weiter möglich Während der Bauphase an der Satower Straße bis Mitte 2022 soll der Geh- und Radverkehr aufrechterhalten bleiben. In den gesperrten Abschnitten können betroffene Grundstücke nicht mit Fahrzeugen angefahren werden. Wer in der Zeit etwa einen Umzug plant, soll sich nach Angaben des Unternehmens Nordwasser an die zuständige Stelle wenden: „In diesen Fällen ist eine gesonderte, rechtzeitige Abstimmung mit dem Baubetrieb möglich“, heißt es bei Nordwasser. Als Ansprechpartner für alle Fragen gibt Nordwasser den Baustellenkoordinator Jörn Meyer unter 0176 – 21 34 1021 sowie Bauleiter Peter Colosser unter 0170 – 57 67 625 an.

Offenbar ist zumindest ab Ende des ersten Bauabschnitts Mitte 2022 eine einjährige Baupause eingeplant. Diese Pause will die Gemeinde Kritzmow nutzen, um einen Teil der jetzigen Umleitungsstrecke Rostocker Straße und Klein Schwaßer Weg zu sanieren, sowie mit einem Geh- und Radweg auszubauen. Außerdem sei geplant, von 2022 bis 2023 eine Umgehungsstraße von der Satower Straße zur Kritzmower Straße auf Höhe der Tankstelle zu bauen, um den Verkehr von der Schule abzuziehen.

Von Axel Meyer-Stöckel