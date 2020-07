Lara Burger aus Rostock: „Ich könnte mir vorstellen auszuwandern“

Rostock

Vor 6 Jahren zog es Lara Burger zum Studieren in die Universitätsstadt. Der Studiengang “Good Governance” hat es der 28-Jährigen, die in der KTV wohnt, angetan. Davor probierte sie sich bereits in den Sozialwissenschaften an der Uni Rostock aus.

An Rostock schätzt die gebürtige Freiburgerin besonders den Strand und die Innenstadt. „Hier treffe ich mich gern mit Freunden. Wir gehen dann zum Beispiel gerne in der L’Osteria oder im Alex essen.” Auch Yoga gehöre zu ihren Freizeitbeschäftigungen.

Eine weitere große Leidenschaft: Das Reisen. Sogar Südafrika habe sie schon besucht. „Die Natur hat dort einfach mega viel zu bieten” beschreibt sie ihre Eindrücke. Nach Burger könne es auch noch einen Schritt weiter gehen: „Ich würde gerne mal auswandern.” berichtet sie. Wohin? Auch darauf hat die junge Frau schon eine Antwort: „Die USA wären schon ein Traumziel”, gesteht sie lächelnd.

Von Anna-Katharina Fischer