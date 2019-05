Rostock

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Montagvormittag beim Rangieren einen Stromleitungsmast beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Zwischenfall in der Rungestraße gegen 11.30 Uhr ereignet. Der Fahrer war gerade damit beschäftigt, Ware für eine Filiale des Rostocker Hofes anzuliefern und musste in der ohnehin schon sehr engen Innenstadt sein großes Gefährt wenden. Beim Rückwärtshineinfahren in die Straße Rostocker Heide rammte der Brummifahrer den Mast. Während der Pfeiler schief stehen blieb, hing die Stromleitung herunter. Neben der Polizei wurde auch die Berufsfeuerwehr hinzugerufen. Die Beamten sperrten den Gefahrenbereich ab und verständigten Mitarbeiter der Stadtwerke, die die Reparatur übernahmen.

Stefan Tretropp