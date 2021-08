Laternen werden politisch: Wahlplakate hängen jetzt überall in MV

Rostock

Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf, beim Spazierengehen – in den nächsten sechs Wochen werden wir die Gesichter der Landtags- und Bundestagskandidaten ständig sehen. Sie schauen von Laternenmasten auf Vorbeifahrende. Sie blicken mal fröhlich, mal ernst. Manche Gesichter sind bekannt, andere sehen viele Menschen zum ersten Mal. Am 26. September wird gewählt. Das zeigt sich jetzt am Straßenrand. In einigen Städten waren Wahlplakate gegen eine Gebühr schon vorher erlaubt. Die meisten Kommunen lassen sie jedoch erst seit Sonntag zu.

„Vorstrapsen“ am Vorabend

Für SPD-Kandidat Ralf Mucha ist das Prozedere vertraut. „Seit Jahren treffen wir uns am Abend vorher zum Vorstrapsen“, sagt der 58-Jährige. Vorstrapsen? Mucha meint das Einfädeln der Kabelbinder, damit das Aufhängen am Laternenmast schneller geht und sagt: „Nennen wir hier so.“ Wir treffen den Kandidaten bei der Freiwilligen Feuerwehr in Groß Klein. Im roten Shirt verströmt Mucha gute Laune am Samstagabend. Parteimitglieder und Kollegen sind ebenfalls gekommen, um etliche Plakate für das Aufhängen am Mast vorzubereiten. Im Anschluss wurde gegrillt und ab Mitternacht schließlich mit der Arbeit im Nordwesten der Hansestadt begonnen. Mucha ist stolz auf seinen Wahlkreis. Und sein Foto mit Bart und Anzug gefalle ihm auch. „Ich bin jahrelang zur See gefahren und wohne in Lichtenhagen“, sagt er. Identifikationspotenzial ist da.

500 auf Hohlkammern gedruckte, recycelbare Plakate hat Mucha anfertigen lassen. Das Team hänge auch andere Plakate auf, zum Beispiel von Manuela Schwesig. „Wir sehen es auch als Projekt innerhalb der Partei, es schweißt zusammen“, sagt der Lehrer Sven Klüsener, der als Parteimitglied mithilft. Nicht überall übernehme die Partei die Arbeit. „Wir haben für manche Ortschaften auch eine Firma beauftragt“, so Mucha.

Neues Gesicht: Jens Lindloff-Rühse

An der Biestower Kirche parkt am Sonntag ein roter Seat. Ein junger Mann in Kapuzenpullover und Arbeitshose steigt aus. Kann das der CDU-Nachwuchskandidat Jens Lindloff-Rühse sein? Kaum wiederzuerkennen ist der 28-Jährige, der sonst im blauen Anzug erscheint. Der Kandidat der Jungen Union hat den Kofferraum voller Plakate. Während CDU-Kollegen wie Peter Stein ihren siebten Wahlkampf führen, ist Jens Lindloff-Rühse zum ersten Mal dabei. Wie es wohl ist, sich die nächsten sechs Wochen an jedem Laternenmast zu sehen? „Ungewohnt“, gibt der Maschinenbauingenieur zu. Das erste Mal hatte er dieses Gefühl, als er Flyer mit seinem Konterfei in Briefkästen verteilte. Stolz mache es den Nachwuchspolitiker aber dennoch. Auch Lindloff-Rühse hat 500 Plakate drucken lassen. 250 Laternen will er damit bestücken.

Jens Lindloff-Rühse (28) von der Jungen Union hängte am Sonntag seine Plakate in Biestow auf. Quelle: L. Kenzler

Schmerzhaft, sagt er, ist es schon, wenn Plakate beschmiert oder abgerissen werden. „Ich versuche, das nicht zu nahe an mich heranzulassen, aber persönliche Anfeindungen sind sehr unschön.“ Lindloff-Rühse schätze den konstruktiven Austausch, wolle noch mehr über die Menschen aus seinem Wahlbezirk erfahren, mit ihnen sprechen, bekannter werden. Er stehe noch ganz am Anfang. Am Sonntag bringt er seine Plakate allein in Biestow an. „Montag früh um fünf klingelt wieder der Wecker“, sagt der bei den MV Werften beschäftigte Ingenieur. Er könne damit leben, wenn jemand besser sei, beliebter wäre, aber nicht, wenn jemand fleißiger gewesen wäre.

Duell um den Platz an der Laterne

Auch Eva-Maria Kröger (Die Linke) ist schon per Plakat an den Laternen der Stadt zu sehen. Ihr Konterfei hängt ganz oben. Und ganz oben hängt, wer zuerst da war. „Wir haben dieses Jahr etwas früher angefangen, weil wir bei den letzten Wahlen immer wieder erleben mussten, dass andere Parteien bereits vor dem offiziellen Start ihre Plakate aufgehängt haben und unsere Teams es vielerorts schwer hatten, noch an die Laterne zu kommen“, teilt die Kandidatin mit.

Ehrenamtliche Helfer organisieren das Plakatieren bei den Linken. „Teure Firmen wollen wir uns nicht mehr leisten, weil wir die hohen Kosten im Wahlkampf grundsätzlich schwierig finden. Viel lieber würden wir dieses Geld in die politische Arbeit und somit in konkrete Inhalte stecken“, so Kröger. Dennoch brauche man Plakate, denn wer nicht zu sehen sei, habe das Nachsehen. „Ich persönlich würde gerne auf Plakate verzichten, allein aus ökologischen Gründen“, sagt die Politikerin. Eine Haltung, die auch Ralf Mucha vertritt. Er finde die Lösung einiger Gemeinden gut, Plakate nur noch an zwei Zäunen zuzulassen. Das spare Ressourcen.

Bis zwei Wochen nach der Wahl dürfen die Plakate in den Städten und Kommunen hängen bleiben, bis sie in die Mülltonne wandern. Zumindest habe man in diesem Jahr überwiegend auf nachhaltiges Material gesetzt und wolle sich in allen Parteien um eine adäquate Entsorgung kümmern.

Von Lea-Marie Kenzler