Rostock

Was für ein Lichtermeer am Samstagabend vor dem Rostocker Ostseestadion: 3000 Kinder samt Familien und Freunden sind dem Ruf des FC Hansa Rostock gefolgt. Der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hatte zum größten Laternenumzug Mecklenburg-Vorpommerns geladen. Das Ziel war es, dass mehr als 1000 Kinder dabei seien, teilte der Verein im Vorfeld mit. Der Plan ging auf.

In den vergangenen Tagen hatten die Organisatoren dafür rund 2000 Laternen an Kindergärten und an alle Mitglieder der Bagaluten-Bande, dem Kids Club für Kinder bis 14, verteilt. Aber natürlich durfte auch jeder mit einer gekauften oder gar selbst gebastelten oder Laterne teilnehmen – und davon sah man viele.

Hier die Bildergalerie des Abends:

Zur Galerie 3000 Kinder und Eltern zogen am Samstag mit Laternen ins Rostocker Ostseestadion ein.

Weitere Infos Folgen in Kürze.

Von Juliane Schultz