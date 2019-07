Rostock

Noch ist sie jungfräulich weiß, doch schon bald soll die Laufhalle im Rostocker Leichtathletikstadion an der Kopernikusstraße ein neues farbenfrohes Gesicht bekommen: Acht Künstler und Künstlergruppen werden die Fassade vom 11. bis 15. September beim Projekt „Street Art Collaboration“ der Stadt nach einem Gemeinschaftsentwurf neu gestalten.

„Es ist eine so schöne große Fläche, dass wir dachten, es wäre ein geeignetes Objekt für Street Art, daher sind wir froh, dass wir unseren Eigenbetrieb KOE dafür gewinnen konnten“, sagt Michaela Selling, Direktorin des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen der Stadt. Das Amt, das für Kunst im öffentlichen Raum zuständig ist, realisierte in den vergangenen Jahren bereits die Entstehung diverser Kunstwerke – darunter der Rote Pfeil in Warnemünde sowie verschiedene Skulpturen. „Wir wollten der Öffentlichkeit nicht nur die künstlerisch gewohnten Formen anbieten, sondern mit neuen Formaten arbeiten, die auch die Bevölkerung miteinbeziehen“, sagt Selling. Mit dem Projekt „Street Art Collaboration“ beschreitet die Stadt nun künstlerisch neue Wege. „Street Art und Urban Art ist eine relativ junge Kunstform, die wir in Rostock bisher noch nicht realisiert haben“, sagt Selling. „Bei vielen ist das erst mal negativ konnotiert, weil sie es mit Graffiti gleichsetzen und damit Vandalismus und Beschädigung von Gebäuden assoziieren.“

Kostenloses Kunstwerk, das zur Diskussion anregt

Dabei gehe es bei der Urban Art, der urbanen, städtischen Kunst und Street Art – was übersetzt so viel bedeutet, wie Straßenkunst – um öffentliche Kunstformen. „Das Schöne ist, dass man die Öffentlichkeit mit einbezieht. Es gibt keinen Eintritt, das Kunstwerk ist für jeden sichtbar und es regt zur Diskussion und zum Nachdenken an. Genau das ist unser Anliegen“, so Sellering.

Kuratorin ist die Hamburger Künstlerin Jana Fux, die der Stadt eine Auswahl von 19 Künstlern und Künstlergruppen präsentierte, aus denen eine Jury anhand von Arbeitsproben acht Künstler für das Projekt auswählte: Fehmi Baumbach ( Berlin), DXTR ( Berlin), Christopher Kieling ( Berlin), Misous ( Dortmund), Joséphine Sagna ( Hamburg), Maja Hürst ( Berlin), Various & Gould ( Berlin). Auch der Rostocker Künstler Sebastian Volgmann ist dabei.

Drei Entwürfe für die Fassadengestaltung

Mit der Laufhalle, die zwischen 2002 und 2019 für insgesamt mehr als 6,7 Millionen Euro saniert worden war, sei das Thema Sport bereits vorgegeben. „Dazu kommen die Gegebenheiten und die Geschichte des Ortes“, sagt Sellering. Damit konnten sich die Künstler bei einem Workshop im April unter anderem bei Gesprächen mit Sport-Senator Steffen Bockhahn und Vertretern des FC Hansa Rostock sowie des Rostocker Leichtathletikvereins vertraut machen. In einem Workshop wurden dann drei gemeinsame Entwürfe für die Halle erarbeitet.

„Durchgesetzt hat sich der Entwurf ’Zeitenlauf’, der eine abstrakte Aschenbahn und Läufer zeigt“, sagt Selling. Unter anderem wegen der Dynamik und der Farbigkeit. Aber auch, weil die Künstler das Thema Behindertensport einbezogen hätten. „Der Entwurf hat eine hervorragende Fernwirkung. Man erkennt die Handschriften der einzelnen Künstler, trotzdem ist eine gemeinsame Bildwelt geschaffen worden.“ Genau darum gehe es bei dem Projekt.

Figuren im Stil eines grafischen Comics

Das sei zugleich die größte Herausforderung gewesen, verrät der Rostocker Graffiti- und Fassadenkünstler Sebastian Volgmann. „Die große Fläche ist nicht das Problem, darin sind wir alle geübt. Aber das Gesamtbild muss stimmen.“ Der 38-Jährige hat im Stil eines grafischen Comics vier Figuren entworfen, die die Sportarten Fußball, Tennis, Schwimmen und Laufen darstellen. Aufgebracht werde der Gesamtentwurf zum größten Teil mit Fassadenfarbe, aber auch mit der Spraydose.

Vom 11. bis zum 15. September können die Hansestädter den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Geplant ist zudem ein umfassendes Begleitprogramm. „Da sind wir noch bei der Feinabstimmung“, sagt Selling, die sich auf das Projekt freut: „Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das Thema bei den Rostockern ankommt.“

Stefanie Büssing