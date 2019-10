Launiger Talk und mitreißende Cover-Songs mit „Five Men & Friends“ in Rostock

Stadtmitte

Weil es so schön war, machen sie’s noch einmal. Die Rostocker Band „Five Men & Friends“ startet am 8. November eine neue Konzertreihe im Rostocker Theater des Friedens. Das neue Programm steht. Die als „Five Men on the Rocks“ bekannte Band hatte sich bereits im Vorjahr für eine Konzertreihe um zwei Mitglieder verstärkt.

Neben Johannes Pistor (Gitarre), Thomas Lehner (Bass), Dietmar Lilienthal (Gitarre) und Phillip Lehner (Schlagzeug) sowie Jan Gladrow (Gesang) standen zwei weitere Musiker auf der Bühne: Mareike Schumacher und Michael „Grauper“ Gröper. Der Bandname wurde erweitert in „Five Men & Friends“, jetzt setzt die Band noch das Kürzel 2.0 hinzu.

50 Gäste kamen zum Rostocker Medienhaus

Die sieben Musiker waren auch am Mittwochabend bei der OSTSEE-ZEITUNG zu Gast, um über ihr neues Programm zu sprechen und einige Songs zu spielen, Gastgeber war zu diesem Anlass OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. So ergab sich ein lockerer Talk über die neue Konzertreihe der Band, die im November starten wird.

Die Musiker legten mit dem Titel „Born to Be Wild“ von Steppenwolf los, der auch ein thematisch ein Markenzeichen der Musiker ist, meine Andreas Ebel. „Im Grunde ist es unsere Jugendmusik“, sagte Bassist Thommy Lehner über die musikalischen Vorlieben, er schloss damit auch das Publikum ein. Denn rund 50 Gäste waren am Mittwoch gekommen, um sich über das neue Programm zu informieren, dem musikalischen Talk zu lauschen und natürlich einige Songs zu hören.

Neue Songs von Queen bis Linda Perry

Neu im Programm ist zum Bespiel eine Coverversion vom „Mighty Quinn“ (von Bob Dylan, bekannt geworden durch Manfred Mann’s Earth Band), auch „Hammer to Fall“ (Queen) oder „Let me Ride“ ( Linda Perry). Besonders stolz sind die Musiker auf eine Coverversion von „June“, ein Song der amerikanischen Band Spock’s Beard. „Zwei Drittel des Programms haben wir neu erarbeitet“, erläuterte Gitarrist Johannes Pistor, daneben sind natürlich Klassiker von AC/DC, Deep Purple und Led Zeppelin zu hören.

Andreas Ebel fragte auch danach, was die Bandmitglieder neben der Musik machen, wo sie ihren Ausgleich suchen. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus, denn das Musikmachen ist ein Teil der Selbstverwirklichung, gar nicht so sehr Anstrengung. „Ich habe das Glück, von den beiden Dingen leben zu können, die mir Spaß machen, die Musik und die Fotografie“, meinte zum Beispiel Gitarrist Dietmar Lilienthal. Sängerin Mareike Schumacher, die im Hauptberuf Lehrerin ist, findet dagegen auf der Bühne einen kreativen Ausgleich. „Das ist wie ein zweites Ich“, sagte sie. Gitarrist Johannes Pistor sucht Entspannung bei Strandspaziergängen mit seinem Hund oder beim Lesen.

Harmonie innerhalb der Band

So bekamen die Besucher des Abends einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Auch menschlich verstehen sich die Musiker, nicht nur auf der Bühne. „Man kann sich auf den anderen verlassen“, so Sänger Michael Gröper, „es gibt hier auch keine Ego-Kriege“. Am Ende verabschiedete sich die Band mit einem Titel, der auch ihre kommenden Auftritte beschließen wird: „Free Fallin’“ von Tom Petty.

Die kommenden Shows von „Five Men & Friends 2.0“: 8. November 2019, 13. Dezember 2019, 10. Januar 2020, 31. Januar 2020, 6. März 2020, 24. April 2020, immer im Theater des Friedens, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG, ­ Richard-Wagner-Straße 1a in Rostock, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Telefon: 0381 / 38 30 30 17.

Von Thorsten Czarkowski