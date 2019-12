Leben im Kirchturm: Zu Besuch in Rostocks ungewöhnlichster Wohnung

Rostock

Die Rostocker Altstadt birgt viele Geheimnisse: Häuser und Gassen zeugen von früheren Zeiten, goldenem Handwerk und schweren Ereignissen wie dem Rostocker Stadtbrand. Einer, der viel über dieses Viertel zu erzählen hat, ist Rainer Schwieger. Der Geschäftsführer der Firma Hansetouristik kann zum Beispiel erklären, wie die Wohnungen ins Dach der Nikolaikirche kamen. Schwieger weiß aber auch, warum im Turm der Kirche abends Licht brennt. „Weil ich darin wohne“, erklärt er schmunzelnd.

Mit seinen drei Zimmern hat der 51-Jährige zwar nicht die höchste, dafür aber wohl die außergewöhnlichste Wohnung Rostocks. „Für mich selbst ist das gar nicht mehr so besonders, aber Besucher schwärmen immer“, weiß Schwieger. Rund 130 Stufen sind es bis zu seiner Tür im sechsten Stock. Die geht der Unternehmer zwar gern zu Fuß, muss es aber nicht – in der Nikolaikirche gibt es einen Fahrstuhl. „Sonst wäre der Umzug auch ganz schön schwer geworden“, sagt der Historiker, der in seinem Zuhause einige antike und vor allem schwergewichtige Möbelstücke besitzt.

Freier Blick in fast alle Himmelsrichtungen

Schwieger ist der erste Mieter in diesen Räumen. Vorher befand sich an gleicher Stelle ein Büro, so wie es auch über seinem Appartement noch welche gibt. Privat in einem Kirchturm zu wohnen, sei nicht nur in Rostock einzigartig: „Ich weiß nur, dass in Göttingen mal Studenten hoch oben in einem Turm gelebt haben, aber das ist mittlerweile vorbei“, sagt er.

