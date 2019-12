Leben und arbeiten im Strandresort Markgrafenheide

Rostock

Es ist kurz vor Dienstbeginn: Mit langsamen Schritten läuft Aleksandra Lubanska den Strand entlang. Wie jeden Morgen nimmt sie sich ein paar Minuten Zeit, um einmal tief durchzuatmen, bevor sie ihre Schicht im Restaurant „Blaue Boje“ antritt. Eine Tradition, die sie seit ihrer Ankunft im Strandresort Markgrafenheide vor fünf Jahren pflegt. „Ich kann mir keinen schöneren Ort zum Leben und Arbeiten vorstellen“, schwärmt sie.

„Ich wollte weg von zu Hause“

Ursprünglich kommt die 22-Jährige aus Polen. Bereits mit 16 Jahren kehrte sie ihrer Heimat den Rücken zu, um einen Neuanfang zu wagen. Über ein Projekt ihrer damaligen Schule habe sie 2013 einen Ausbildungsplatz in Waren/ Müritz bekommen. „Wir durften zwischen zwei Branchen wählen“, erinnert sie sich. Da ihr der Beruf des Automechanikers nur wenig zusagte, entschied sie sich für eine Laufbahn als Hotelfachfrau. „Damals war mir nicht so wichtig, was ich mache. Ich wollte einfach nur weg von zu Hause“, gesteht Lubanska.

Das Dorf, indem die junge Frau bis dahin die meiste Zeit ihres Lebens verbracht hatte, sei ihr schlichtweg zu klein gewesen. „Dort ist nicht viel los. Die nächstgrößere Stadt – Stettin – ist 70 Kilometer entfernt“, berichtet die gebürtige Polin. Vor allem aber wollte sie einen Weg finden, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Begeistert war diese zunächst allerdings nicht über ihren Plan. „Es hat lange gedauert, bis meine Mama meine Entscheidung akzeptiert hat. Am liebsten hätte sie mich dabehalten.“

Liebe auf den ersten Blick

Ein Jahr lang hat Lubanska in Waren gearbeitet, bis sie durch eine Freundin auf das Strandresort Markgrafenheide aufmerksam geworden ist und ihre Ausbildung dorthin verlegte. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Als erste Fachkraft, die ihre Prüfung auf dem Gelände absolvierte, wurde sie direkt im Anschluss an die Ausbildung übernommen. „Darauf bin ich sehr stolz. Manchmal kann ich es kaum glauben, dass ich das geschafft habe.“

Dabei denkt sie vor allem an ihre Anfangszeit in der Hansestadt. Obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Umzugs bereits ein Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gelebt hatte, waren ihre Deutschkenntnisse noch nicht annähernd so gut, wie sie es heute sind. „Ich musste mich teilweise mit Händen und Füßen verständigen.“ Trotz der Sprachbarriere habe sie sich von Beginn an sehr wohl in Rostock und ihrem Arbeitsplatz gefühlt. „Ich wurde ganz warm aufgenommen“, so Lubanska.

Wie eine zweite Familie

Und wie ist es für sie, an ein und demselben Ort zu leben und zu arbeiten? „Ich finde es klasse. Meine Kollegen sind wie eine zweite Familie für mich.“ Nicht nur im Dienst, sondern auch in ihrer Freizeit verbringen die Angestellten viel Zeit miteinander. „Wir gehen gemeinsam ins Kino, bilden Fahrgemeinschaften zum Einkaufen oder plaudern einfach über das, was uns bewegt“, erzählt die Hotelfachfrau.

Des Öfteren habe sie darüber nachgedacht, sich eine Wohnung in der Innenstadt zu suchen. Wirklich ernst gemeint war diese Überlegung aber nie. „Ich kenne mich zu gut. Die Menschen im Resort würden mir so fehlen, dass ich doch ständig hier übernachten würde“, sagt sie und lacht.

Schon als Kind selbstständig

Dass sie mit 16 Jahren ausgewandert ist und schon so früh auf sich selbst gestellt war, hat ihr nichts ausgemacht. Als ältestes von vier Geschwistern habe sie früh lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. „Ich habe meiner Mutter immer unter die Arme gegriffen und sie bei der Erziehung meiner Geschwister unterstützt.“

Ihre Hilfsbereitschaft komme auch bei ihren Kollegen gut an. Immer wenn ein neues Teammitglied eingearbeitet werden muss, kümmert sie sich um den Zuwachs. Von den anderen Mitarbeitern werde sie daher auch liebevoll „Mutti“ gerufen. „Ich weiß schließlich, wie es ist, neu an einem fremden Ort zu sein. Damit möchte ich ein Stück weit das zurückgeben, was mir zuteilwurde.“

Von Susanne Gidzinski