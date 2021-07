Brook

Es ist soweit: Die erste Messe in Mecklenburg nach dem Corona-Lockdown erwartet ihre Besucher. Am kommenden Wochenende öffnet das Gut Brook im Klützer Winkel seine Tore für die Garten- und Lifestyle-Messe „Lebensart“ – an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Es ist inzwischen die 20. Auflage dieser sommerlichen Messe. Sie hatte in Brook ihren Ursprung und wird inzwischen an Standorten in ganz Deutschland veranstaltet.

Ausstellung im idyllischen Brook an der Ostsee

Vom 23. bis 25. Juli findet diese Landpartie der ganz besonderen Art auf der liebevoll restaurierten Gutsanlage in Brook, Gemeinde Kalkhorst, statt. Das Dorf ist umgeben von einer traumhaften Landschaft und nur 500 Meter von der Ostsee entfernt. Die Lebensart-Messe findet auf dem großzügigen Freigelände des Gutes, in der Festscheune und dem restaurierten Gutsgebäude statt. Auch unter den weißen Pagodenzelten im höfischen Garten dreht sich alles um die Welt der Dinge, die das Leben noch schöner machen.

Besucher dürfen sich auf exklusive Wohnideen und stilvolle Tischkultur, außergewöhnliche Antiquitäten und aparte Accessoires freuen. Außerdem finden sie neben hochwertiger Mode und erlesenem Schmuck auch Einrichtungsideen an den Ständen der Aussteller. Die präsentieren auch eine große Auswahl an modernen und trendigen Gartenmöbeln, darunter verschiedene Materialien und Styles. Inspirierende Gartengestaltung und -architektur runden das Thema „Leben im Grünen“ gekonnt ab.

Die meisten Aussteller präsentieren sich auf einer weitläufigen Außenfläche. Quelle: AgenturHaus GmbH

130 Aussteller laden zum Genießen und Shoppen

Rund 130 Aussteller aus nah und fern werden vor Ort sein, darunter viele, die seit Jahren auf der Lebensart-Messe dabei sind. Aber auch neue Aussteller haben die Veranstalter von der Agenturhaus GmbH in Lübeck gewonnen. „Sie setzen neue Akzente, was uns immer sehr wichtig ist, um aktuelle Trends zu bedienen“, informiert Mitarbeiterin Franziska Koepp. So wird im Bereich der Outdoor-Möbel die Hallenser Firma Dimaro hochwertige Luxus-Gartenmöbel aus Edelstahl und heimischer Esche präsentieren: Bänke, Tische, Stühle und Liegen sowie Zubehör, wie mobile Gartenschirmständer. Neu in Brook ist auch die Wormser Manufaktur John Dee. „Sie bietet asiatische Messer und Klingen für die Küche und den Garten an und wird die Besucher mit tollen Vorführungen beeindrucken“, weiß Projektleiter Burkhard Golla.

Das Motto der Brooker Messe lautet: „Genießen, Schlemmen, Shoppen“. Man trifft sich im Klützer Winkel, unweit der Hansestadt Wismar und des Ostseebades Boltenhagen, mit Freunden und Bekannten zum unbeschwerten Stelldichein. „Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr auch noch etwas zu feiern“, sagt Franziska Koepp, „denn die ‚Mutter‘ der Lebensart-Veranstaltungen wird zwanzig Jahre alt. Damit zählt sie zur ältesten Lebensart-Messe der Welt und gilt als das Zuhause aller Veranstaltungen unter diesem Namen.“

Messe feiert 20-jähriges Bestehen

"Unsere Aussteller bieten eine Vielzahl interessanter und schöner Dinge, die bei jedem Wetter einen Ausflug wert sind." Burkhard Golla, Projektleiter der Lebensart-Messe Quelle: Norbert Wiaterek

Zum Jubiläum hält der Veranstalter ein vielfältiges und abwechslungsreiches Cateringangebot bereit. Von der beliebten Bratwurst über Sommerdips und delikate Salate bis hin zu orientalischen Originalgerichten können die Besucher je nach Gusto wählen. Vor allem von den orientalischen Spezialitäten sollten sie sich verführen lassen. „Das sind ganz andere Geschmacksrichtungen mit den Originalgewürzen und dadurch besondere Gaumenfreuden“, sagt Burkhard Golla. Wer sich Delikatessen mit nach Hause nehmen möchte, dem seien mediterrane Salate oder Antipasti, Wildspezialitäten aus heimischen Gefilden oder süße Leckereien ans Herz gelegt.

Musikalisch umrahmt wird die Messe an allen drei Tagen von sinnlich-beschwingten Sommermelodien am Piano, gespielt vom jungen Wismarer Paul Schulz. Er wird die Gäste in der Nähe des Cateringbereiches mit seiner Musik zu erfreuen wissen.

Besucher haben Corona-Auflagen zu beachten

Der Veranstalter bittet die Besucher und Besucherinnen, sich vor Anreise auf der Internetseite über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Auch Karten können hier gerne vorab erworben werden. Es gibt aber auch eine Tageskasse. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 9 Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein.

Für den Bummel im Innenbereich gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Die Besucher müssen einen Impfschutz vorweisen oder dass sie genesen sind. Anderenfalls benötigen sie einen negativen Test. Zudem ist in den Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Ausreichend Parkplätze In unmittelbarer Nähe des Ausstellungsgeländes sind ausreichend Autostellplätze vorhanden. Ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehr in Brook und Elmenhorst ermöglichen den Parkplatzservice und weisen die Besucher ein. Die Tagesparkgebühr beträgt 2 Euro. Damit finanzieren die Feuerwehrleute ihre Jugendarbeit. Hunde müssen nicht draußen warten, sie dürfen mit aufs Messegelände, müssen aber angeleint werden. Noch ein Tipp vom Veranstalter: Besucher sollten Tragetaschen oder Ähnliches mitbringen, um ihren Einkauf plastikfrei und einfach transportieren zu können.

Nächste Messe „Wohnideen & Lifestyle“ in Rostock

Wer die Lebensart-Messe am kommenden Wochenende besuchen möchte, aber verhindert ist, dem sei die nächste Ausstellung für die schönen Dinge im Leben vom 24. bis 26. September empfohlen. Sie findet unter dem Titel „Wohnideen & Lifestyle“ in der Messe Rostock statt. Hier wollen die Veranstalter bereits zum 22. Mal zum Herbstbeginn die Lust auf neueste Einrichtungstrends und gehobene Lebenskultur wecken. Die schönen Dinge des Lebens im besonderen Ambiente genießen, Anregungen für die Gestaltung der eigenen vier Wände oder des Wohnumfeldes zu bekommen – diese Aussicht zog vor zwei Jahren mehr als 16 000 Gäste an. Seinerzeit bereicherte erstmals das Design- und Exklusivcenter die Messe und fand regen Zuspruch.

Hanseschau in Wismar wird für Ende August vorbereitet

Bereits Ende August wird es die Hanseschau in Wismar geben. Mecklenburgs größte Verbraucher- und Erlebnismesse findet vom 26. bis zum 29. August im Bürgerpark statt. „Messen sind erst seit Anfang Juli wieder erlaubt. Deshalb ist es gar nicht so einfach, Aussteller zu gewinnen. Wieder alles in Fahrt zu bekommen, ist richtig schwer“, gesteht Burkhard Golla und versichert: „Aber wir werden eine attraktive Hanseschau präsentieren.“ Fest steht bereits, dass es einen 120 Quadratmeter großen Messestand vom Bundestag geben wird. „Der Stand ist dem Reichstagsgebäude nachempfunden. Das wird ein optischer Hingucker“, ist der Projektleiter sicher.

Vier Tage lang werden Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, der gesamten Bundesrepublik und dem Ausland Schickes, Nützliches, Neues und Schönes zeigen – und das für die ganze Familie. Neben Garten, Wohnen & Lifestyle wird es um gesunde Ernährung, Genuss & Tourismus sowie Umwelt, Naturschutz & Nachhaltigkeit gehen. Weitere Themen sind Mobilität, Bildung & Freizeit, Ehrenamt & Bürgerengagement sowie Handwerk, Ausbildung & Zukunft. Wie im vergangenen Jahr wird Das Agenturhaus Lübeck als Veranstalter die bekannten Großhallen durch ein großzügiges Freigelände auf dem Festplatz der Hanseschau Wismar ergänzen. Ein- und Ausgang für die Besucher wird erneut im Haus des Gastes sein.

Von Haike Werfel