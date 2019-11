Rostock

Gleich zweimal ist am späten Sonnabend an der Rostocker S-Bahn Haltestelle Lütten-Klein ein elfjähriges Mädchen in ein Gleisbett gesprungen. Die Schuld für ihr leichtfertiges Handeln schob sie einer Freundin zu. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein S-Bahn-Fahrer gegen 18.15 Uhr die zwei Mädchen beobachtet, als er mit seinem Zug im gegenüberliegenden Gleis einfuhr. Demnach wäre eines der Mädchen in das nicht befahrene Gleis gesprungen und sofort wieder hinaus geklettert.

Der Fahrer brachte seine S-Bahn zum Stehen und beobachtete, wie das selbe Mädchen erneut in das Gleisbett sprang. Daraufhin verließ der Fahrer seine S-Bahn um das Mädchen aus den Gleisen zu holen. Dies gelang, nachdem sich die Elfjährige zunächst weigerte. Gleichzeitig entfernte sich das zweite Mädchen von der Haltestelle. Ein herbeigerufener Notarzt konnte keine Verletzungen feststellen.

Ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett gesprungen

Auf Befragung durch die Bundespolizisten gab das Mädchen an, dass es sich bei dem ersten Sprung ins Gleisbett um eine Mutprobe gehandelt haben soll. Beim zweiten Mal soll ihr Handy durch ihre Freundin ins Gleis geworfen und sie anschließend von dieser ins Gleisbett geschubst worden sein. Der S-Bahn-Fahrer widersprach diesen Angaben: Vielmehr soll sich das Mädchen beide Male ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett begeben haben. Das Mädchen wurde in die Obhut der Bundespolizisten genommen und an die Fürsorgeberechtigten übergeben.

Zu den Aussagen des Mädchens hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Streckensperrung wurde gegen 18.40 Uhr aufgehoben. Es kam bei fünf Zügen zu insgesamt 93 Minuten Verspätungen.

