Rostock

Mit Luftballons, Kaffee und Kuchen, lustigen Spielen und Musik wurde am 18. Mai das 20-jährige Bestehen der Wohnstätte des Vereins Lebenshilfe in Dierkow gefeiert. 45 behinderte Menschen zwischen 20 und 65 Jahren leben auf dem Hof im Mörikeweg und genießen das Fest, zu dem Familienangehörige, ehemalige und künftige Bewohner gekommen sind.

„Am 1. Januar 1999 haben wir die ersten drei Häuser für 32 Bewohner eröffnet“, sagt Bereichsleiterin Susanne Krone. Inzwischen sind zwei weitere Gebäude dazugekommen. „In den ersten Häusern gibt es fast nur Zwei-Bett-Zimmer“, erinnert die ehemalige Vereinsvorsitzende Jutta Hein an den Start vor 20 Jahren. Betroffene Eltern hatten den Verein gegründet und wurden plötzlich Träger vom Kindergarten und später auch dieser Wohnstätte. „Damals hat uns die Stadt dieses tolle Grundstück auf Erbpacht gegeben“, berichtet Hein, „das wäre heute nicht mehr möglich.“ „Unwahrscheinlich“, entgegnet denn auch Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), insofern habe der Verein Glück gehabt und hier in 20 Jahren „ein idyllisches Fleckchen mit guten Angeboten für Menschen mit Handicap geschaffen“.

In den neuen Häusern haben alle Bewohner Einzelzimmer und Gemeinschaftsräume. „Wir leben wie eine Familie zusammen“, berichtet Heilerzieher Detlef Schumann, der von Anfang an mit viel Herzblut dabei ist. Es werde in den Häusern gemeinsam gefrühstückt, anschließend würden die Bewohner in ihre Werkstätten gefahren und kämen nachmittags zurück. „Dann steht alltäglicher Hauskram an: Wäsche waschen, Zimmer reinigen, einkaufen, Abendbrot vorbereiten, Gartenarbeit.“ Auch gemeinsame Urlaubsfahrten gibt es, gerade waren einige Bewohner mit der Aida unterwegs.

Doris Deutsch