Der Ehemann einer Lehrerin aus Bad Doberan hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Weil sie Kontakt mit fast allen Lehrern der Grundschule hatte, findet die Einschulung für 80 Jungen und Mädchen jetzt anders als geplant statt. Ob der Schulbetrieb am Montag startet, entscheidet sich am Sonntag.

80 Jungen und Mädchen werden am Sonnabend, 1. August, an der Lessinggrundschule in Bad Doberan einschult. Quelle: Anja Levien