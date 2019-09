Leibniz-Institut für Nutztierbiologie: Kann eine Fliege das Klima retten?

Dummerstorf

Wie klingt ein gestresstes Tier? Was verrät unser Speichel über unsere Stimmung? Und wie viel Fett steckt in einem Rinderhaar? Diese und viele weitere Fragen beantworteten Wissenschaftler und Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie (FBN) und der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA) am Sonnabend. 3000 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür, um den Forschern über die Schulter zu schauen und selbst zu erkunden, wie Züchtung, Nutztierhaltung und Wissenschaft in Dummerstorf funktionieren. „Wir freuen uns besonders, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und uns über Konventionen und Trends auszutauschen“, sagt Institutssprecher Norbert Borowy. Und so wurde der Forschungscampus auch für Kinder zu einem riesigen Abenteuerspielplatz.

„Wir sind Forscher und liefern Fakten“

In Dummerstorf führt der Weg entlang der Backsteinfassaden über eine alte Lindenallee zum Campus des Leibniz-Instituts. Norbert Borowy verteilt Mappen am Empfang: Lagepläne für die großen, Quiz- und Stempelkarten für die kleinen Besucher. Der studierte Biologe arbeitet schon seit 1994 am Institut. Seitdem erlebe er die schnelle Entwicklung in Landwirtschaft und Ernährung, ist heute mit anderen Fragen konfrontiert als noch vor einigen Jahren. Eine Frage, die man Borowy heute oft stelle, handele vom Fleischkonsum. Wie viel Fleisch darf man essen? „Wir informieren über Ressourcen in der Tierproduktion, Nutztiere als Eiweißquellen, stellen die Frage, wo Massentierhaltung beginnt oder wie im Schlachthof der Stress der Tiere reduziert werden kann. Wir sind Forscher und argumentieren mit Fakten. Ob man Fleisch isst oder nicht und wie man sich ernährt, sind ethische und persönliche Fragen.“ Borowy habe zwei Söhne, einer sei Vegetarier, der andere „Normal-Esser“, erklärt er. Dass er an einem Nutztierinstitut arbeite, spiele am Esstisch keine Rolle. „Wir reden offen miteinander, ohne alternative Fakten.“

Zahlen und Fakten Am 29. Januar 1993 wurde das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie als „Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere“ (FBN) mit Sitz in Dummerstorf und Rostock gegründet. Damit steht diese Institution auf agrarhistorischem Boden. 200 000 Quadratmeter Institutsfläche hat das FBN. Auf 4000 Quadratmetern befinden sich die Labore des Instituts. Etwa 240 Beschäftigte arbeiten am FBN, davon sind 61 Mitarbeiter in der Wissenschaft tätig. Stand 2018

Kälbchen und Küken zum Anfassen

Die Besucher werden im FBN mit der Nutztierzucht und ihrer Erforschung bekannt gemacht: Konsum und Tierwohl, das sind zwei zentrale Begriffe für das Institut, die es auszugleichen gilt. Viele Stationen auf dem Gelände sollen darüber Aufschluss geben. An einem Ort wird berichtet, wie man anhand der Geräusche eines Nutztieres erkennen kann, ob es diesem gut geht oder nicht. Ohne Furcht wird hier angesprochen, dass man es Schweinen anhören kann, wenn sie im Schlachthaus unter Stress leiden – „Das ist nun mal so, man muss sich damit auseinandersetzen“, sagt Borowy. In der Kindertierstube besuchen viele Kinder den süßen Nutztiernachwuchs. Auszubildende Anna Zenk (18) und Tierpflegerin Kerstin Hass (55) kümmern sich hier um Ferkel, Kälber und Küken. „Die Tiere sind Helfer in der Forschung. Nur so können wir die Nutztierhaltung weiter verbessern“, erklärt Anna Zenk. Ob sie das Schicksal der kleinen Vierbeiner traurig stimme? „Mein Vater kommt aus der Landwirtschaft, Tierschlachtungen kenne ich von Zuhause. Es gehört dazu. Wichtig ist, dass es tiergerecht durchgeführt wird“, sagt sie.

Made in Dummerstorf : Die Soldatenfliege

Eine andere Station besetzt Gürbüz Daş. Der promovierte Wissenschaftler hantiert mit Pinzetten und Schälchen. Hier entdecke man eine neue Methode der Futtergewinnung. Die sogenannte Schwarze Soldatenfliege, beheimatet in Südamerika, ist – solange sie eine Larve ist – ein sehr nahrhafter Eiweißlieferant. Im Leibniz-Institut erforscht man die Zucht dieser Fliegen, um die sogenannte Eiweißlücke zu schließen, das Versorgungsproblem, dem die Nahrungsmittelproduktion entgegensieht. „Die Schwarze Soldatenfliege kann helfen, den Nährstoffkreislauf zu schließen. Sie hat einen kurzen Lebenszyklus und überträgt keine Krankheiten“, erklärt Daş. In seinen Händen hält er einige Maden der Fliege. Über die Physiologie, die Genetik und den Nährstoffbedarf dieser Spezies wisse man bisher nur wenig. Das wolle man ändern.

Cornflakes mit Kamelmilch

Am Mikroskop gegenüber steht Ida (8). Mit ihrer Oma erkundet sie die Labore des Instituts. Die Wimpertierchen von Tierärztin Carolin Müller (26) haben es dem Mädchen besonders angetan. „Ich habe ganz viele Tiere gesehen, die unter dem Mikroskop arbeiten“, sagt Ida und strahlt. Flauschige Küken und kleine Mäuse hielt die 8-Jährige auch schon in den Händen. „Das vielfältige Angebot für jede Altersgruppe macht großen Spaß“, sagt Sylvia Kröpelin. „Und man geht immer klüger nach Hause als man gekommen ist.“ Das ist auch bei Theodor (5) und Schwester Sophie (7) so. Von Kamelmilch hatten die beiden noch nie etwas gehört. Bis ihnen Molekularbiologe Henry Reyer (36) von diesem Trend erzählte. Kamelmilch soll gegen Allergien und Diabetes wirken, es gelte als das weiße Gold der Wüste. Aber Cornflakes mit Kamelmilch? Damit hat Reyer die Geschwister verblüfft. „Lieber nicht“, sagen die beiden. Noch nicht jedenfalls.

