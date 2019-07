Markgrafenheide

Eine Leiche, die am Strand von Markgrafenheide ( Landkreis Rostock) angespült worden ist, ist nun zweifelsfrei identifiziert, teilte die Polizei in Rostock am Freitag mit. Der Leichnam wurde bereits am Mittwoch gefunden. Nach einer bereits durchgeführten Obduktion handelt es sich dabei um den 55-jährigen Urlauber, der seit dem 30. Juni als vermisst galt. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen nicht vor.

OZ