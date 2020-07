Roggentin

Seit 1994 ist Helga Radtke deutsche Rekordhalterin im Dreisprung. Sie gewann drei Goldmedaillen, zwei im Weitsprung und eine im Dreisprung, und nahm 1992 an den Olympischen Spielen in Barcelona teil. Bis Kreuzbandrisse ihre sportliche Karriere beendeten.

Aber weil Sportler eben Sportler bleiben, bietet sie nun Sportkurse in ihrer Gemeinde Roggentin an. Die aber haben nur noch wenig mit Leichtathletik zu tun. Ihr Steckenpferd ist Tai Chi. „Ich habe mich schon immer für das Asiatische interessiert“, sagt die 58-Jährige. Sie liebe Drachen, die farbenfrohen Fächer und die Kunst der Asiaten, sich selbst entspannen und regenerieren zu können.

Ausbildung zur Tai Chi Lehrerin und Besuch in China

Und so absolvierte sie schon vor 15 Jahren eine Ausbildung zur Tai Chi Lehrerin. „Danach hatte ich dann die Chance, mit nach China zu kommen“, sagt sie. Diese ergriff sie und begleitete ihre Ärztin mit zu einem Akupunktur-Lehrgang.

Seit 1996 lebt Helga Radtke mit ihren Eltern in Roggentin. „Ich dachte, Tai Chi wäre doch was für Jedermann“, sagt die Diplom-Sportlehrerin. „Von der Masse der Interessenten war ich richtig überwältigt“, erinnert sie sich. Und aus dem einst angedachten Schnupperkurs, wurde eine feste Truppe. Und so treffen sich mittlerweile jeden Mittwoch um 18 Uhr zwölf Frauen im Alter von Mitte 50 bis über 70 Jahren im Wald von Kösterbeck.

Tai Chi und Rückensport im Gemeinderaum

Und weil das nicht genug ist, bietet sie neben Tai Chi auch noch Rückensport an. „Wir sind dankbar, dass wir den Gemeinderaum dafür nutzen können und der Bürgermeister uns da so unterstützt“, sagt die gebürtige Sanitzerin, die in Rostock aufgewachsen ist. Wenn ihr Dienstplan es zulässt, findet der Kurs dienstags um 18 Uhr statt.

An der Infotafel hängt dann eine Sonne. Muss der Kurs dagegen ausfallen, eine Wolke. Die Art der Kommunikation hat sich bewährt. Mittlerweile nehmen 25 Frauen und Männer an dem Sportkurs teil.

Einst Personal Trainerin im Hotel Neptun

„Ich würde gern noch mehr anbieten, aber das lässt sich mit der Arbeit nicht vereinbaren“, bedauert Helga Radtke. Seit 18 Jahren arbeitet sie im bekannten Warnemünder Hotel Neptun. Hier war sie Personal Trainerin, gab Sportkurse wie Pilates, Wassergymnastik und natürlich Tai Chi und Ernährungsberatungen.

Seit ihren drei Arbeitsunfällen, bei denen sie sich jedes Mal einen Kreuzbandriss zuzog, wird sie nun an der Rezeption des Spa-Bereichs im Hotel eingesetzt.

Von Roggentin zur Arbeit mit dem Fahrrad

Von Roggentin nach Warnemünde fährt sie fast täglich mit dem Fahrrad. „Damit ich trotzdem meine Muskulatur trainiere und stabil bin“, sagt die ruhige Sportlerin im Rad-Outfit. Die Kurse in ihrer Gemeinde liegen ihr am Herzen. „Es macht mir einfach Spaß. Man trifft sich, schnattert miteinander und den Teilnehmern tut es gut. Sie sind richtig beweglich geworden. Jetzt nach Corona fangen wir wieder bei Null an“, sagt Helga Radtke.

Trainer Klaus Schlottke entdeckte Radtke

Mit 14 Jahren kam sie zur Kinder- und Jugendsportschule ( KJS) in Rostock. Aber das war eher Zufall. „Ich war immer klein und mickrig“, sagt sie. Doch als dann ein Platz frei wurde, war für den bekannten Trainer Klaus Schlottke klar: „Die hat einen schnellen Fuß, die nehmen wir.“

Und so holte sie 1979 ihre erste Goldmedaille in Weitsprung – bei der Junioren-Europameisterschaft in Polen. Viele weitere Europa- und Weltmeisterschaften mit Silber und Bronzemedaillen folgten. Ihre Bestleistung im Weitsprung beträgt 7,21 Meter.

Kindersport beim 1. Leichtathletikverein Rostock

Heute trainiert sie außerdem beim Kindersport des 1. LAV Rostock jeden Mittwochnachmittag die Fünf-bis Siebenjährigen. Sie sei froh, dass ihr Arbeitgeber ihr dies ermöglicht. „Meine Knie sind hinüber, da geht nichts mehr“, sagt sie.

Um ihren Hals hängt eine silberne Kette mit einem chinesischen Zeichen als Anhänger dran. „Das ist das Zeichen für Gesundheit. Er soll mir einfach Glück bringen“, sagt Helga Radtke, bevor sie gleich wieder aufs Fahrrad steigen wird und zurück nach Roggentin fährt. Na dann: Sport frei!

Von Stefanie Adomeit