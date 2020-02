Leinen los: 68 Pfoten erobern den Strand in Torfbrücke

Torfbrücke

Geschafft: Nach einer wilden Verfolgungsjagd hat Clowni das heiß begehrte Stöckchen endlich an sich gerissen. In der Hoffnung sämtliche Verfolger abzuschütteln, flüchtet sich die Olde English Bulldogge in die Wellen der Ostsee. Womit der Vierbeiner aber nicht gerechnet hat: Labradorhündin Maple springt ihm mit einem Satz hinterher, stibitzt die Beute und flieht. Verblüfft schaut Clowni ihr hinterher und setzt zum nächsten Wettrennen an. Wuff, was für ein Spaß.

Nicht zum ersten Mal haben sich am Sonntagmittag rund 20 Hundebesitzer und ihre insgesamt 17 Lieblinge zu einem ausgiebigen Spaziergang am Strand von Torfbrücke getroffen. Vom Wind und leichtem Regen haben sie sich die Laune nicht vermiesen lassen. Ganz im Gegenteil es ging tierisch wild zu.

Clowni flüchtet mit dem heiß begehrten Stöckchen ins Wasser. Quelle: OVE ARSCHOLL

Tradition seit 20 Jahren

„Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn alle zusammenkommen und die Karawane dahin zieht“, weiß Simone Loschke. Vor etwa 20 Jahren hat die Inhaberin des Hundekindergartens Rostock das Treffen ins Leben gerufen – mit Erfolg. Während zu Beginn maximal zehn Fellnasen anwesend waren, sind es heute oftmals zwischen 20 und 40. „Ich hätte damals nie gedacht, dass sich das so entwickeln wird“, sagt sie erfreut.

Seit mittlerweile sechs Jahren mit dabei sind Normen Herzer und Hündin Isa. Für die beiden ist der Strandspaziergang längst zu einem Pflichttermin geworden. Während Herrchen die Zeit nutzt, um sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen, vergnügt sich der Weimaraner mit seinen Spielkameraden. „Das ist für uns beide immer ein Highlight“, berichtet Herzer. Ein positiver Nebeneffekt: Am Ende des Tages liegt sein Liebling ausgepowert und zufrieden vor dem Kamin. „Wenn der Hund glücklich ist, bin ich es auch.“

Undine Herz und Jannis Gulich (beide 21) mit Silberlabrador-Hündin „Alma“. Quelle: OVE ARSCHOLL

Über den Haufen gerannt

Ob es bei solch einer großen Gruppe auch mal zu Reibereien unter den Tieren kommt? „Selten – in den meisten Fällen verläuft sich das schnell wieder. Man muss den Vierbeinern nur vertrauen“, verrät Simone Loschke. Vorsicht ist dennoch geboten, wie sie am eigenen Leib erfahren muss. Kaum hat sie die Rasselbande kurz aus den Augen gelassen, wird sie von einem der Vierbeiner glatt über den Haufen gerannt. „Nichts passiert“, ruft sie belustigt in die Menge, rappelt sich auf und geht weiter.

Silberlabrador Alma scheint von der Aufregung am anderen Ende der Kolonne nichts mitzubekommen. Mit Frauchen Undine Herz und dessen Freund Jannis Gulich tollt sie vergnügt umher. „Es ist schön zu sehen, wie sie mit den anderen Hunden herumtobt“, sagt die 21-Jährige. Eigentlich sei Alma eher zurückhaltend und schüchtern. „Doch in der Gruppe fühlt sie sich wohl.“

Maren Gellert (40) ist mit Hündin „Emma“ zum ersten Mal beim Strandtreffen dabei. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zum Abschluss ein Schlammbad

Ähnlich geht es Schäferhündin Emma. Für sie und ihr Frauchen ist es das erste Mal, dass sie bei dem Treffen dabei ist. „Ich bin überrascht, wie locker sie mit der neuen Situation umgeht“, meint Maren Gellert. In der Vergangenheit habe die 40-Jährige schon öfter Bilder und Videos vom Treffen gesehen und sich fest vorgenommen: „Irgendwann laufen wir mit.“

Nach einem zweistündigen Marsch den Strand entlang, geht es für die Vier- und Zweibeiner schließlich durch die Heide zurück. Dann heißt es: Leinen wieder anlegen. Doch nicht jedem gefällt das. Da ist der nahegelegene Tümpel doch verlockender. Und so wird aus einem weißen auch schnell mal ein schwarzer Schäferhund. Ärger im Anschluss? – Fehlanzeige. Frauchen nimmt´s gelassen. „Der Hund muss ja auch ein bisschen Spaß haben“, sagt Simone Loschke. Und auf dem Nachhauseweg könne das Fell schließlich trocknen.

