Leinen los: An Deck mit einer Marine-Soldatin

Rostock

Das Leben auf einem Kriegsschiff ist kein Kinderspiel. Neben einem hohen Maß an Disziplin und der Bereitschaft, Anweisungen zu befolgen, ist vor allem voller Körpereinsatz gefordert. Das weiß auch Jessica Kolassa. Seit Oktober 2018 absolviert sie ihren freiwilligen Wehrdienst bei der Deutschen Marine – ist als sogenannter Decksgast derzeit auf der Korvette „ Erfurt“ tätig.

An Bord ist die Soldatin unter anderem für das An- und Ablegen zuständig. Noch während das Schiff in den Hafen einläuft und sich langsam der Kaikante im Marinestützpunkt Hohe Düne entgegenschiebt, heißt es für sie und ihre Kameraden: An die Leinen und Poller belegen. Jeder einzelne Handgriff muss sitzen. „Anfangs braucht es viel Übung, bis man die ganzen Abläufe beherrscht. Irgendwann wird es dann aber zur Routine“, erklärt die 19-Jährige.

Als einzige Frau unter Männern

Bei ihrer Berufswahl habe sie sich von ihrer Patentante inspirieren lassen. Diese arbeite seit vielen Jahren als Offizierin bei der Luftwaffe. „Ihre Erzählungen haben mich so fasziniert, dass ich ebenfalls unbedingt zur Bundeswehr gehen wollte.“ Bewusst habe sich Kolassa entschieden, den Decksdienst anzutreten. „Ich mag es, wenn es anstrengender ist und man richtig mit anpacken kann.“

Jessica Kolassa (19) ist Decksgast bei der Marine in Hohe Düne. Quelle: Ove Arscholl

Als einzige Frau der Besatzung Alpha steht sie ihren männlichen Kameraden in nichts nach. Damit das so bleibt, gibt die Wehrdienstleistende auch in ihrer Freizeit Vollgas. „Ich treibe viel Sport. Das hält mich nicht nur körperlich fit, sondern bietet mir einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag.“

Seeraumüberwachung im Mittelmeer

Erst im vergangenen Jahr hat die 19-Jährige an einem längeren Einsatz zur Seeraumüberwachung zwischen Zypern und dem Libanon mitgewirkt. Insgesamt fünf Monate war die gesamte Besatzung mit der Korvette „ Ludwigshafen am Rhein“ unterwegs. Viel Raum für Privatsphäre habe es nicht gegeben. Stattdessen teilte sich Kolassa eine Kammer mit drei männlichen Kameraden. „Das war schon etwas gewöhnungsbedürftig“, gesteht sie.

Nichtsdestotrotz möchte sie diese Erfahrung nicht missen müssen. „Es ist immer spannend auf hoher See zu sein. Ich habe in dieser Zeit viel Neues gelernt und erleben dürfen.“ Besonders gerne denkt sie an die Manöver zurück, an denen sie mitwirken konnte. Eines davon war ein sogenanntes Postbeutelmanöver – eine Möglichkeit Pakete zwischen zwei Schiffen auszutauschen. „Ansonsten war ich unter anderem als Rudergänger dafür zuständig, die Korvette auf Kurs zu halten, Malerarbeiten an Deck auszuüben und von der Nock aus Ausschau zu halten.“

Zwischen Fernweh und Heimweh

Momentan befinde sich die „ Erfurt“ im Marinearsenal in Wilhelmshaven, wo sie für bevorstehende Einsätze startklar gemacht wird. Für Kolassa und ihre Kameraden bedeutet dies aber nicht, dass sie Ferien machen können. Ganz im Gegenteil: „Einige von uns bleiben auf dem Boot, um es zu bewachen und kleinere Reparaturen vorzunehmen und andere nutzen die Zeit, um Lehrgänge zu besuchen.“ Es sei wichtig, dass die Mannschaft in der Instandsetzungsphase mit anpackt, denn bis Mitte August muss alles fertig sein. Dann nämlich soll die Korvette bereits wieder in See stechen.

„Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Einsatz“, berichtet die Soldatin. Ein bisschen wehmütig wird sie bei dem Gedanken dennoch. Nur selten hat sie die Möglichkeit, ihre Familie – allen voran ihre Zwillingsschwester – zu besuchen. „In meiner Freizeit versuche ich so oft es geht nach Duisburg zu fahren. Das klappt aber nicht immer“, berichtet Kolassa. Auch wenn sie es mittlerweile gewöhnt ist, für längere Zeit, von ihren Liebsten getrennt zu sein, packt sie hin und wieder das Heimweh. „Wenn man mehrere Monate auf einem Schiff unterwegs ist, denkt man öfters mal an zu Hause.“

Auszeit in Zivil

Nach absolviertem Wehrdienst strebt sie eine zusätzliche Ausbildung in Zivil an. Bewerben werde sie sich für verschiedene Stellen, wie sie verrät. Die Entscheidung für den vorübergehenden Wechsel habe sie ganz bewusst getroffen. „Bevor ich mich voll und ganz dem Seefahrerleben widme, möchte ich noch weitere Erfahrungen sammeln und mich in einem anderen Bereich weiterbilden. Langfristig sehe ich meine Zukunft aber definitiv bei der Marine.“

Von Susanne Gidzinski