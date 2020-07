Lena Meyer-Landrut gönnt sich ein Softeis in Warnemünde

Warnemünde

Ein großes Softeis in der Hand, die Warnemünder Wahrzeichen – Teepott und Leuchtturm – im Hintergrund: So präsentiert sich Lena Meyer-Landrut am Wochenende auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu schreibt sie: „1 Softeis ist kein Softeis“. Glücklich schaut die Sängerin bei strahlendem Sonnenschein in die Kamera. Offenbar hat sie einen Trip an die Ostsee gemacht.

Fans erkennen Warnemünde sofort

Ihre Fans erkennen sofort, wo sich Lena Meyer-Landrut auf ihrem Bild aufhält. Mehr als 1700 ihrer 3,5 Millionen Abonnenten haben den Post kommentiert. Einige schreiben sofort: „Schön bei uns in Warnemünde“ oder „Warnefornia!“

Wann das Foto aufgenommen wurde und ob die Sängerin derzeit Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern macht, ist nicht bekannt. Vielleicht folgen in den nächsten Tagen aber noch mehr Bilder von der Küste auf Lena Meyer-Landruts Instagram-Kanal.

Von Pauline Rabe