Rostock

Die letzten Uni-Prüfungen sind geschrieben und wurden angemessen gefeiert, die Koffer sind gepackt, die Sonne scheint und es geht wieder nach Hause – endlich Semesterferien! Eine Zeit, in der es sich tausende Halberwachsene wieder in ihren alten Kinderzimmern im „Hotel-Mama“ gemütlich machen.

Alte Diskussionen wie das Ausräumen der Geschirrspülmaschine oder die unterschiedlichen Definitionen von Ordnung kochen wieder hoch. Gerade in den Sommermonaten treibt es viele Studierende wieder heimwärts an die Ostsee – da wohnen, wo andere Urlaub machen und so. Dass das nicht immer ganz reibungslos abläuft, ist vorprogrammiert.

Bildergalerie: Model und OZ-Kolumnistin Leni Rabbel

Zur Galerie Für ihre Follower ist sie unter dem Namen „lenilicious“ bekannt, für Familie und Freunde einfach nur als Leni: Diese Rostocker Influencerin bloggt jetzt für die OZ.

Im Regal stehen noch alle „Wilde Hühner“- Bände

Am Anfang läuft meistens noch alles gut. Die Eltern haben das Lieblingsessen eingekauft, die Verwandten kommen zum Abendbrot und man wird mit Fragen gelöchert. Später liegt man in seinem Kinderzimmer, umgeben von Erinnerungen. Im Regal stehen noch alle „Wilde Hühner“- Bände, auf dem Schreibtisch liegen noch ein paar alte Schulhefter (wollte man die nicht eigentlich nach dem Abitur verbrennen?) und ich denke an Zeiten, in denen ich mich nachts rausgeschlichen habe. Obwohl ich meine Eltern heute eigentlich nicht mehr um Ausgeherlaubnis fragen muss, beschleicht mich dennoch das Gefühl, wieder 16 zu sein und die Uhrzeit des Heimkehrens verhandeln zu müssen.

„Zuhause beschleicht mich das Gefühl, wieder 16 zu sein und ich denke an die Zeiten, an denen ich mich nichts rausgeschlichen habe. Quelle: Leni Rabbel/Instagram

Kind, zieh dir eine warme Jacke an!

Der eigene Haushalt am Studienort, in meinem Falle Berlin, läuft mittlerweile ganz gut. Ich kann selbst entscheiden, wie lange das dreckige Geschirr in der Küche stehen bleibt und ob ich mein Bett wirklich jetzt in diesem Moment machen möchte. Diese Annehmlichkeiten schwinden mit dem Übertreten der Schwelle des Elternhauses. Dafür ergeben sich andere: während man in der eigenen Wohnung häufig nur eine angetrunkene Flasche Wein, eine verschimmelte Zitrone und Tomatenmark im Kühlschrank vorfindet, ist er bei den Eltern prall gefüllt und man muss sich nie fragen, ob die Milch nicht vielleicht doch schon abgelaufen ist.

Ein weiteres heikles Thema ist die Kleiderwahl. Dass ich in Berlin noch nicht erfroren bin, ist mir schleierhaft. Meine Mutter rät mir nämlich tatsächlich jeden Tag mit den Worten „Das soll heute Abend noch zuziehen!“, noch eine Jacke oder einen Pullover mitzunehmen. Obwohl ich es nie vor ihr zugeben würde, muss ich sagen, in vielen kalten Nächten war ich ihr schon sehr dankbar.

Eine neue Beziehung

Als Kind hat man häufig die Erwartung, dass zu Hause alles gleich geblieben ist. Meistens ist das aber nicht so. Die kleine Schwester ist jetzt groß und will, dass ihre Tür geschlossen bleibt, das Kinderzimmer wurde vielleicht zum Gästezimmer umfunktioniert, die Eltern haben neue Hobbys. Das führt häufig zu Konflikten, ist aber richtig und wichtig, denn auch man selber ist nicht mehr der gleiche Mensch.

Mama muss nicht mehr alle Termine regeln – so schön es auch war – und man kann selber entscheiden, ob der Gang zum Frisör nicht noch warten kann. Wenn alle das erkennen, kann man sich auf Augenhöhe begegnen und noch einmal eine ganz neue Beziehung zu seinen Eltern aufbauen.

Trotzdem tut es manchmal gut, die Zeit zurückzudrehen. Wieder bei meinen Eltern im Garten zu sitzen, ist mit meinem Balkon in Berlin mit Blick auf Neubauten nicht zu vergleichen. Da bringt mir auch keiner mundgerecht geschnittene Melone an den Liegestuhl – zu Hause schon! Ich ertappe mich dabei, mich wieder so richtig wohl zu fühlen, und mich zu fragen, warum ich je ausgezogen bin. Es fällt mir deshalb nach einem langen Sommer meist schwer, wieder nach Berlin zu gehen. Aber ich weiß natürlich, warum ich wieder fahre: weil ich erwachsen werden muss. Aber bei meinen Eltern darf ich manchmal nochmal Kind sein, und das finde ich schön. Und dafür räumt man dann eben doch gern die Geschirrspülmaschine aus.

Alle Teile aus Lenis OZ-Kolumne gibt es hier zum Nachlesen.

Das sind Deutschlands erfolgreichste Influencer:

Zur Galerie Das sind Deutschlands Influencer mit den meisten Followern

Leni Rabbel