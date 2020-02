Lernstress in der Prüfungsphase? Das empfehlen Experten

Rostock

Zu viele Hausarbeiten, mehrere Prüfungen in einer Woche und zu wenig Zeit, um mit allem fertigzuwerden? Die meisten Studierenden kennen diese Probleme. Zum Ende des Semesters wird es für viele noch einmal ordentlich stressig. Und auch in der vorlesungsfreien Zeit ist noch lange nicht Schluss. Denn dann stehen Hausarbeiten und Praktika an. Die Südstadtbibliothek der Uni Rostock ist in dieser Zeit ein gern – oder auch ungern – besuchter Ort. Platzmangel ist an der Tagesordnung und der Stressfaktor entsprechend hoch.

„Bis zum absoluten Zeit- und Leidensdruck“

Die Gründe, warum Studierende sich in dieser Zeit so schwer tun, sind vielfältig, sagt die Psychologin Aljona Hartig. In Zusammenarbeit mit dem Büro für Gesundheitsmanagement der Uni Rostock leitet sie deshalb Kurse zur Stressbewältigung. „Aus den Erfahrungen in den Kursen kristallisieren sich verschiedenste Problematiken heraus“, sagt sie.

Dabei begegne ihr immer wieder das Phänomen der Prokrastination. „In der Literatur auch liebevoll Aufschieberitis genannt“, scherzt sie. Wichtige Aufgaben werden hier „bis zum absoluten Zeit- und Leidensdruck“ aufgeschoben, so dass der entstehende negative Stress zu starken Leistungseinschränkungen führt.

Zudem müssten viele Studierende neben ihrem Vollzeitstudium Nebenjobs ausüben, um sich finanziell über Wasser zu halten. „Allein dadurch entsteht ein Defizit an Regenerationszeit“, so Hartig. Die Betroffenen würden kaum noch Hobbys verfolgen und soziale Strukturen würden einbrechen. Auch familiäre Probleme oder Aufgaben und „gesellschaftlich gelebter Optimierungswahn“, der dem eigenen Selbstvertrauen bei nicht erbrachter Leistung schadet, spielen eine Rolle.

Balance zwischen Leistung und Regeneration

Experten empfehlen deshalb regelmäßige Pausen. Viele Betroffene würden dazu neigen, jede freie Minute ins Lernen zu stecken, weil sie sonst das Gefühl hätten, nicht hinterherzukommen. Das Ergebnis: mehr Stress und somit verminderte Leistungsfähigkeit. Vor allem das Vernachlässigen von Hobbys, Freunden und Familie würden hier zur seelischen Belastung führen.

Deshalb sei es wichtig, sich zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Vor allem das Beisammen sein mit Freunden – die wahrscheinlich das Gleiche durchmachen – kann die Stimmung maßgeblich bessern. Gemeinsame Mittagspausen in der Uni-Mensa oder ein kurzes Treffen auf Kaffee und Kuchen sorgen meist schon für die nötige Ablenkung, um nicht in Dauerstress zu verfallen.

Wichtig ist dabei vor allem, die „oft viel zu hohen Ansprüche an sich selbst“ auf ein gesundes Maß zu reduzieren, sagt Hartig. Ein schlechtes Gewissen sollte man wegen der Pausen nicht haben, diese würden die Leistungsfähigkeit am Ende schließlich wieder verbessern. Die Psychologin meint: „Ein ausbalanciertes Abwechseln zwischen Anspannung und Entspannung macht es möglich, gesund und erfolgreich durch die Prüfungsphase zu gehen.“

Ausreichend Schlaf und gesundes Zeitmanagement

Auch auf den eigenen Körper – vor allem auf den Biorhythmus – sollten Studierende hören. Ausreichend Schlaf ist nicht nur wichtig, um erholt zu sein. Er ist auch nötig, um Gelerntes im Langzeitgedächtnis zu speichern. Nächtelanges Pauken, um sich möglichst viel Lernstoff anzueignen, ist also nicht förderlich.

„Ein gutes Lern- und Zeitmanagement ist erstaunlicherweise bei vielen Studierenden noch nicht ausreichend vorhanden“, stellt Aljola Hartig häufig fest. Lerngruppen oder Lernpläne können hier Aushilfe schaffen. Dabei sollten Prioritäten gesetzt und bei Motivationsschwierigkeiten mit leicht zu bewältigenden Aufgaben angefangen werden. Dies sorge für Erfolgserlebnisse und weitere Motivation, um schwierige Herausforderungen zu meistern. Ein ständig gepredigter, aber doch wichtiger Tipp: rechtzeitig anfangen.

Auch wichtig: Zeitdiebe identifizieren. Das Smartphone beispielsweise neben dem Hefter liegen zu haben und alle 15 Minuten darauf Youtube-Videos zu gucken oder auf Instagram und Facebook herumzuscrollen sollte also vermieden werden. Das Telefon – oder andere derartige Zeitdiebe – also im besten Fall außerhalb der Griffweite oder sogar in einem anderen Raum lagern.

„Auf der körperlichen Ebene geht es um gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung“, sagt Aljona Hartig. Wer Sport zu seinen Hobbys zählt, sollte also trotz hohem Lernpensum versuchen, regelmäßig hinzugehen. Bewegung macht den Kopf frei und entlastet das Gehirn, das in Prüfungsphasen meist auf Hochtouren läuft. Stress wird abgebaut und man fühlt sich wohler.

Wer sich während der aktuellen Prüfungsphase beraten lassen möchte, kann an einem der Entspannungsseminare teilnehmen, die Aljona Hartig leitet. Termine und Anmeldung gibt es auf der Uni-Webseite.

Von Anh Tran