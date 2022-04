Dummerstorf

Ob Horror-Fans oder Romantiker: Mit Melanie Schwemers Knochen wollen sie alle ins Bett oder auf dem Sofa kuscheln. Klingt skurril, bringt der Unternehmerin aus Dummerstorf bei Rostock aber einen sechsstelligen Umsatz ein. Die 43-Jährige vertreibt mit ihrem Label „Plückefinken“ sogenannte Leseknochen und Bücher-Liebende aus ganz Deutschland schnappen zu.

Die komfortablen Kissen in Knochenform sind vielseitig einsetzbar: Als Rücken- oder Nackenstütze, als Bauch- oder Buchunterlage ermöglichen sie Lesern entspannte Schmökerstunden, selbst wenn diese in dicken Wälzern blättern. Auch Melanie Schwemer ist Vielleserin. „Ich liebe historische Romane.“ Doch gleich, wie packend die Geschichte ist, irgendwann wird’s ungemütlich. Die Lösung findet sie online: Leseknochen.

Vom Prototypen zum Serienmodell

Ob im Sitzen oder Liegen – Verspannungen und Nackenschmerzen sollen dank des Wohnaccessoires der Vergangenheit angehören. Die Produkte, die es bis dato auf dem Markt gab, haben Melanie Schwemer in puncto Qualität und Design aber nicht überzeugt. Sie besorgt sich ein Schnittmuster, ändert es ab und näht einen Leseknochen, der zu ihren Bedürfnissen passt. Aus dem Prototypen ist inzwischen ein Serienmodell geworden, mit dem es sich bundesweit Literaturliebhaber im Bett, auf der Gartenliege oder dem Sofa bequem machen. Mehr als 48 000 Stück hat Melanie Schwemer binnen drei Jahren an Literaturliebhaber verkauft. „Ich kann es selbst kaum glauben“, sagt die Gründerin und lacht. Denn ihre Erfolgsgeschichte begann mit einem Burnout.

13 Jahre lang arbeitet Melanie Schwemer als technische Zeichnerin. Die Mutter zweier Kinder ist viel unterwegs, zerreißt sich zwischen Job und Familie und bricht schließlich unter der Doppelbelastung zusammen. „Ich konnte nicht mehr.“ Sie zieht die Reißleine, kündigt und beschäftigt sich mit dem, was ihr guttut: Nähen.

„Plückefinken“ hat nur ein Produkt: den Leseknochen

In den folgenden fünf Jahren gondelt sie quer durch Deutschland, um ihre Handarbeiten auf Kreativmärkten zu verkaufen, bietet Kinderkleidung online auf Dawanda an. Es reicht gerade, um über die Runden zu kommen. Doch die Familie bleibt abermals auf der Strecke. Melanie Schwemer wird klar: Sie muss in den Einzelhandel. Sie strukturiert ihr Label „Plückefinken“ um, fokussiert sich nur noch auf ein einziges Produkt: den Leseknochen. Und der Handel beißt an.

Ob im Garten, am Strand oder auf dem Sofa: Die Leseknochen von "Plückefinken" sollen das Schmökern noch schöner und entspannender machen, Quelle: Plückefinken

Auf der Hamburger Fachmesse Nordstil gewinnt Melanie Schwemer 2019 die ersten Abnehmer. Doch deren langen Zahlungsfristen stellen sie vor eine Herausforderung. Selbst mit den neuen Aufträgen fehlt das Geld für die Produktion. Die Unternehmerin steht kurz davor, alles hinzuschmeißen. „Ich hatte die Hartz-IV-Anträge schon auf dem Tisch.“ Doch die Dummerstorferin entscheidet sich anders. „Ich wollte mich nie wieder von irgendwem abhängig machen.“

Die Lösung: Verkauf der Forderungen an ein Factoring-Unternehmen

Die Lösung: Sie verkauft ihre offenen Forderungen an ein Factoring-Unternehmen. Dieses zahlt ausstehende Rechnungsbeträge abzüglich eines kleinen Abschlags an Melanie Schwemer aus und übernimmt Inkassoforderungen. Auf einen Schlag ist „Plückefinken“ liquide. „Das hat mich gerettet.“ Fortan läufts wie geschmiert: Schwemer gewinnt neue Kunden und Reseller.

Frank Schwemer (l.) und Rebekka Krohn verpacken Leseknochen für den Versand. Quelle: Ove Arscholl

Der große Wurf glückt 2020: Zwei Großhändler, die Deutschlands Buchhandlungen beliefern, und die Kette Thalia nehmen die Knochen aus Dummerstorf in ihr Non-Book-Sortiment auf. „Heute gibt’s uns in mehr als 160 Thalia-Filialen“, freut sich Melanie Schwemer. Zudem vertreibt sie ihre Leseknochen über den „Plückefinken“-Onlineshop für 35,95 Euro pro Stück.

Die praktischen Helferlein lässt Melanie Schwemer in Polen von einem Familienunternehmen nähen und füllen, Baumwoll-Stoffe kauft sie europaweit ein. „Qualität ist dabei für mich das A und O“, betont die Gründerin. Die Knochen sollen sich nicht nur gut anfühlen, sondern auch Hingucker sein. Deshalb bringt die Dummerstorferin immer wieder neue Kollektionen raus.

Ob Blumenkind, Purist oder Glitzerfan: Für jeden Geschmack hat Melanie Schwemer ein passendes Leseknochen-Modell parat. Quelle: Plückefinken

Die Form ist immer gleich, bei den Kissen-Bezüge aber ist die Auswahl riesig. Die Bandbreite reicht vom mit Glitzerfäden durchwirkten Modell bis zum üppigen Blumenmuster. Auf Kissen der Kinder-Kollektion tummeln sich Einhörner, Koalas oder Bären. Andere Stoffe sind mit Grafiken oder maritimen Motiven bedruckt. Für Puristen gibt es unifarbene Varianten. Zu bunt treiben will es Melanie Schwemer nicht: Statt auf Knallfarben setzt sie auf Nude- und Pastelltöne, die zum skandinavischen Einrichtungsstil passen.

Bald gibt’s den ersten „Plückefinken“-Laden

Apropos einrichten: Melanie Schwemer möbelt selbst gerade ordentlich auf. Im Schmiedeweg von Dummerstorf, gleich neben ihrem Firmensitz, will sie im Mai ihren ersten „Plückefinken“-Laden eröffnen und dort auch Wohnaccessoires anderer Marken anbieten. Parallel arbeitet sie an einer neuen Knochen-Kollektion. Denn viele Bücher-Fans wollen die Gimmicks aus Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr missen. Im Gegenteil. „Der Trend geht zum Zweitknochen“, scherzt Melanie Schwemer.

Noch sind die Regale leer, in denen künftig die „Plückefinken“-Leseknochen präsentiert werden sollen. Der Laden entsteht im Dummerstorfer Schmiedeweg. Quelle: Ove Arscholl

Von Antje Bernstein