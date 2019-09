Rostock Im OZ-Medienhaus - Lesung mit DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel im OZ-Medienhaus Der letzte DDR-Innenminister kommt am 5. November ins OZ-Medienhaus. Anlass ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Außerdem tritt die Band Berluc auf. Tickets gibt es in den OZ-Service-Centern und online.

Der letzte DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel will jeden Tag an seine Herkunft als Ostdeutscher erinnert werden. Darum habe er statt eines Klingeltons auf seinem Handy die „wunderbare DDR-Nationalhymne“, schreibt der heute 67-Jährige in seinem neuen Buch „In der DDR war ich glücklich“. Das stellt er am 5. November im OZ-Medienhaus in Rostock vor. Quelle: dpa