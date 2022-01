Letzte Chance für 140 Jahre alte Winterlinden im Rostocker Rosengarten

Rostock

Ein letzter Funke Hoffnung glimmt noch für die altehrwürdigen Bäume im Rostocker Rosengarten. Fünf der mehr als 100 Jahre alten Winterlinden stehen auf der Abschussliste der Stadt. Sie sollen weichen, weil die Grünfläche umgestaltet werden soll. Um das zu verhindern, hat eine Gruppe Hansestädter Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.

Mehr als 1000 „wahlberechtigte Rostocker“ haben das Papier gezeichnet, sagt Signe Winter. Seit sieben oder acht Wochen standen sie und ihre Mitstreiter jeden Dienstag eine Stunde lang in der Kälte im Rosengarten, haben mit den Menschen gesprochen und Unterstützer gesucht. „Viele waren richtig empört über das, was da passieren soll“, sagt Winter – und über das, was bereits in den Wallanlagen passiert ist.

Gartendenkmal soll wieder in einstigen Zustand versetzt werden

Denn hüben wie drüben fielen große, alte Bäume den Visionen von Landschaftsarchitekten und der zuständigen Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS) zum Opfer. So soll auch der Rosengarten am Steintor wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Damit das Gartendenkmal einmal wieder so aussieht wie vor 140 Jahren, soll die Allee auf der Nordseite zur Wallstraße hin mit 20 neuen Bäumchen aufgefüllt werden. Dazu müssten allerdings fünf alte Winterlinden weichen.

Signe Winter ist nicht die Einzige, die das verhindern will. Bereits zuvor hatten Klimaaktivisten Druck gemacht. Ihre eigens zum Schutz der Linden gestartete Petition unterzeichneten mehr als 10 000 Menschen aus ganz Deutschland. Auch der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg (Nabu) verwies auf den ökologischen Wert der alten Bäume im Rosengarten und forderte den unbedingten Erhalt dieser.

Sie wisse sehr wohl, dass es für ein echtes Bürgerbegehren nicht reiche, sagt Winter. 4000 Unterstützer hätten sie und ihre Mitstreiter gebraucht. Dennoch überreichte sie die knapp 1000 Unterschriften am Montag an Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) – „damit sie sieht, dass es vielen Menschen wichtig ist“.

Mahnwache vor Bürgerschaftssitzung am Mittwoch in der Stadthalle

Das wollen auch die Initiatoren und Unterstützer der Petition. Sie haben zu einer Mahnwache aufgerufen, wollen sich am Mittwoch um 15.30 Uhr vor der Rostocker Stadthalle treffen. Denn darin entscheiden die Mitglieder der Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Abend unter anderem über das Schicksal der alten Linden.

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Fraktionen Grüne, Linke/Die Partei sowie CDU/UFR von der Stadt, die Bäume stehen zu lassen. Allerdings stünden nicht mehr alle geordnet hinter dem Vorhaben, heißt es aus Bürgerschaftskreisen.

Wohl auch, weil Fachleute im Rostocker Amt für Stadtgrün den Bäumen „Vitalitätsverluste durch den Befall von Schädlingen, die nicht reparabel sind“ diagnostiziert haben. Zudem verweisen Denkmalschützer auf eine „verbindliche und durch das Landesdenkmalpflegeamt bestätigte Vorgabe“ zur Umgestaltung des Rosengartens. Im Umweltausschuss der Bürgerschaft war der Antrag zum Erhalt der Linden in der Vorwoche bereits durchgefallen.

Von Katrin Zimmer