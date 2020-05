Rostock

Die Fenster sind eingeschlagen, von den Wänden bröckelt der Putz und die Fassade ist mit Graffiti beschmiert: Das graue Gebäude an der Strandstraße 100 in Rostock fällt auf. Längst ist das Gebäude sogar eingerüstet. Einsturzgefahr besteht laut Stadtverwaltung aber nicht. „Es ist eingerüstet, um herabfallende Putzteile und lose Dachziegel zu entfernen und den öffentlichen Raum zu sichern“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

Wie das Bauamt mitteilt, soll das Haus in ein Arbeitnehmer-Wohnheim umgebaut werden. „Die Baugenehmigung ist am 28. August 2018 erteilt worden“, sagt Kanaa. Da das Haus im Denkmalbereich der Innenstadt liege, seien Abstimmungen erforderlich. Der Baubeginn sei jedoch noch nicht angezeigt worden.

Zustand des Gebäudes ist seit Jahren Thema

Der Zustand des Gebäudes ist seit Jahren Thema. Es ist das letzte Haus an der Straße Am Strande, das noch nicht saniert worden ist. Täglich fahren hier Zehntausende Autos entlang. Dem Ortsbeirat Stadtmitte sind die Baupläne bereits vor zwei Jahren vorgestellt worden. „Wir haben zugestimmt, weil das Projekt okay ist“, sagt Andreas Herzog ( SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates.

Das Gebäude an der Strandstraße 100 ist im Jahr 1907 gebaut worden und wurde seither als Wohnhaus genutzt. „Seit wann das Haus leer steht, geht jedoch nicht aus den Akten hervor“, sagt Rathaus-Sprecherin Kerstin Kanaa. Der Ortsbeirat wünscht sich, dass nun langsam Schwung in die Sache kommt. „Warum sich dort nichts tut, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagt Beiratschef Herzog.

Mitarbeiter kommen oft aus dem Ausland

So soll das „Wohnheim“ nach der Sanierung aussehen. Quelle: Archiv des Bauherren

Nach Angaben des Rostocker Privatinvestors, der anonym bleiben will, sollen 18 kleine und zeitgemäße Apartments für Mitarbeiter größerer Firmen wie Centogene, Aida oder die Werften entstehen. „Die Mitarbeiter kommen oft aus dem Ausland und bleiben nur sechs bis zwölf Monate lang am Standort“, sagt der Investor (Name der OZ bekannt). Für einen so langen Zeitraum wollen die Mitarbeiter jedoch nicht ins Hotel oder in eine Pension. Sie suchen daher möblierte Wohnungen. „Einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen.“

Betreiber des Wohnheimes soll das Unternehmen „Woterkant Apartments“ sein. Allerdings gibt es derzeit verschiedene Probleme mit dem Baugrund. „Die Gründung der Häuser in diesem Bereich steht im Zusammenhang mit der alten Stadtmauer. Der Baugrund ist sehr feucht“, schildert der Investor. Für das Gebäude sei daher eine Pfahlgründung vorgesehen.

Wechsel des Architekten

Aufgrund von Fehlern in der Statik und bei der Planung hat der Investor zuletzt jedoch den Architekten wechseln müssen. Zwei neue Bodengutachten sind erstellt worden. Nun soll es aber bald mit den Bauarbeiten losgehen. „Das war mein erstes Haus, das ich gekauft habe. Da hängt mein Herz dran. Ich will daher so schnell wie möglich anfangen“, betont der junge Mann.

Zuvor muss jedoch noch der Bauantrag überarbeitet werden. Der Investor ist optimistisch: „Auch weil ich von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, der RGS, gut unterstützt werde.“

