Letzte Saison für ehemalige „Völkerfreundschaft“: Schiff droht Verschrottung

Verglichen mit modernen Kreuzfahrtschiffen wirkt die „Astoria“ geradezu klein. Dennoch wird sie die Blicke auf sich ziehen, wenn sie am 28. März Wismar und am 30. April und 30. September Rostock-Warnemünde anläuft. Denn: Zum einen war es jahrelang das Traumschiff vieler Menschen – in einer Zeit, als es noch den Namen „ Völkerfreundschaft“ trug. Zum anderen, weil ihr Ende absehbar ist. Ende diesen Jahres wird sie die letzte Reise für den britischen Seetouristikbetreiber Cruise & Maritime Voyages antreten. Was danach passiert ist ungewiss.

Durch Kollision mit der „ Andrea Doria “ berühmt geworden

Getauft wurde das Passagierschiff am 9. September 1946 im schwedischen Göteborg auf den Namen „ Stockholm“. Berühmt wurde es im Juli 1956, als es vor New York mit dem unter schwedischer Flagge fahrenden Urlauberschiff „ Andrea Doria“ kollidierte. 46 Menschen an Bord der „Andrea Doria“ kamen ums Leben, das Schiff sank. Auf der „ Stockholm“ starben fünf Menschen. Das Vorschiff wurde stark beschädigt. Sie konnte aber – aufgrund der verstärkten Schotten und der Eisverstärkung – mit eigener- und Schlepperkraft den nahen Hafen New York erreichen. Beide Schiffe waren bei dichtem Nebel mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

1960 in „ Völkerfreundschaft “ umgetauft

Am 3. Januar 1960 wurde die „ Stockholm“ an die DDR verkauft und in „ Völkerfreundschaft“ umgetauft. Danach schipperte der „Weiße Schwan“, so die liebevolle Bezeichnung der „ Völkerfreundschaft“, pro Tour 570 handverlesene Urlauber über die Weltmeere. Zunächst im Auftrage des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes ( FDGB) der DDR. Später auch Touristen aus dem westlichen Teil Deutschlands. Ziele: Mittelmeer, Schwarzes Meer, St. Petersburg oder auch Kuba und Mexico.

74 Dienstjahre, 12 Namen Das am längsten im Dienst befindliche Transatlantikschiff der Welt ist 160,06 Meter lang, 21,06 Meter breit, 19 Knoten schnell und 11 700 BRZ groß. Das Schiff ist zugelassen für 413 Passagiere. Die wechselnden Namen der heutigen „Astoria“: 1946–1960: „ Stockholm“ 1960–1985 „ Völkerfreundschaft“ 1985–1986 „Volker“ 1986–1989 „ Fridtjof Nansen“ 1989–1992 „Surriento“ 1993 „Italia I“ 1993–2000 „Italia Prima“ 2000–2003 „Valtur Prima“ 2003–2005 „Caribe“ 2005–2012 „Athena“ 2013–2015 „Azores“ seit 2016: „Astoria“

Kombinate buchten komplette Reisen

Ehemalige Besatzungsmitglieder erinnern sich gern an die Reisen. So auch der ehemalige 1. Offizier und spätere Kapitän des Schiffes, Gerd Peters. Etwa 300 000 Passagiere, schätzt der Rostocker, sind insgesamt mit der „ Völkerfreundschaft“ gereist – FDGB-Urlauber, Sportler, Lottogewinner. „Kombinate haben ganze Reisen gebucht“, erinnert sich der ehemalige Fahrensmann. Es war Luxus pur, denn 7000 Ost-Mark musste ein Ehepaar schon für eine Kuba-Reise auf den Tisch legen.

Wodka und Angostura Bitter gegen Seekrankheit

Elisa Waschinski aus Köthen ( Sachsen-Anhalt) fuhr von 1961 bis 1964 als Stewardess auf der „ Völkerfreundschaft“. Sie erinnert sich noch genau – vor allem an ihre ständige Seekrankheit. Mit einem an Bord gemixten Spezialtrunk – Wodka und Angostura Bitter – kämpfte sie gegen diese „Krankheit“ an. Erfolgreich. Schließlich musste sie ja an Bord arbeiten, konnte sich nicht ausruhen. Trotzdem, so ihr heutiges Resümee, würde sie sofort wieder an Bord gehen.

25 Jahre für FDGB unterwegs

25 Jahre war das Schiff unter Regie der DSR im Dienst der Gewerkschaft auf großer Fahrt, wurde aber auch oft verchartert. Als es 1985 verkauft wurde, begann eine wechselvolle Geschichte. Das Schiff wurde zunächst in „Volker“ umbenannt, diente als „ Fridtjof Nansen“ in Oslo als Unterkunft für Asylbewerber, wurde nach Genua verholt und ab 1992 dort zu einem modernen Kreuzfahrtschiff namens „Italia Prima“ umgebaut.

Die ehemalige „Völkerfreundschaft" war Jahrzehnte das Traumschiff vieler DDR-Bürger. Jetzt geht sie als MS „Astoria" wohl die letzte Saison auf große Fahrt.

Seit 1992 mit „Ducktail“ unterwegs

Da der schlanke Schiffskörper nicht den erforderlichen Auftrieb für die schweren Aufbauten entwickelte, erhielt das Schiff am Heck einen sogenannten „Ducktail“, eine Vergrößerung des Hecks an der Wasserlinie. Ab 1995 war das Schiff der Reederei Nina Spa für mehrere Charterer in Dienst, darunter Neckermann Seereisen. Ab 1999 kam es als „Valtur Prima“ für Rundreisen ab Kuba zum Einsatz. 2004 kaufte der Reeder George P. Potamianos das Schiff für seine Reederei CIC und benannte es nach einer umfänglichen Renovierung 2005 in „Athena“ um. Ab 2007 war das Schiff für den deutschen Veranstalter Vivamare Urlaubsreisen im Einsatz, der zwischenzeitlich in die Insolvenz ging.

Wechselvolle Vergangenheit

2009 gab die „Athena“ ein kurzes Gastspiel bei Phoenix-Reisen als Ersatz für die „ Alexander von Humboldt“. Wegen offener Forderungen von Gläubigern der Reederei wurde das Schiff im September 2012 in Marseille an die Kette gelegt. 2013 wurde das Schiff von der neu gegründeten Reederei Portuscale Cruises gekauft, die es in „Azores“ umbenannte. Ab 2014 war es für Ambiente Kreuzfahrten in europäischen Gewässern im Einsatz. Die Zusammenarbeit zwischen der Marke Ambiente-Kreuzfahrten und Portuscale Cruises wurde aber aufgrund geringer Passagierzahlen 2014 eingestellt. Ab 2015 wurde das Schiff von Cruise & Maritime Voyages gechartert und ersetzte dort die „Discovery“. Seit 2016 trägt das Schiff den Namen „Astoria“ und wurde in der Saison 2016 für Kreuzfahrten im Mittelmeer und in Nordeuropa eingesetzt. Im Sommer 2018 setzte Rivages du Monde die „Astoria“ ein. Seit 2019 fährt das Schiff wieder für Cruise & Maritime Voyages, wie bereits 2015.

Ende des Schiffes absehbar

Doch nun ist ihr Ende absehbar. Die Abschiedssaison des Schiffes 2020 umfasst noch sieben Abfahrten im März und April sowie im September und Oktober. Die wohl letzte Reise der „Astoria“ wird nach Norwegen gehen: Start 18. Oktober ab Hull ( Großbritannien). Thema: „Erlebnis Nordlichter“. Danach wird das Schiff nicht mehr für CMV fahren. Anstelle der „Astoria“ wird die „ Ida Pfeiffer“ eingesetzt. Experten schätzen, dass die „Astoria“ danach in Indien oder Pakistan verschrottet wird. Wer die ehemalige „ Völkerfreundschaft“ noch mal sehen will, hat die wohl letzten Gelegenheiten am 28. März in Wismar sowie am 30. April und 30. September in Warnemünde.

