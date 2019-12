Das hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch entschieden

Rostock

Mit einem Protest vor der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch in Rostock haben Aktivisten der Bewegung „ Rostock for Future“ die Mitglieder zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz aufgefordert. Die Debatte darüber wurde auch während der Sitzung fortgeführt.

Daneben wurden etliche weitere Themen verhandelt. Ein Überblick:

Rostocks Straßenbahnen

Rostocks Straßenbahnen laufen seit bald 30 Jahren. Die RSAG plädiert für eine 120 Millionen Euro teure Neuanschaffung von 39 Bahnen, kann aber mithilfe von Fremdkapital nur 30 Millionen davon aufbringen. Die Bürgerschaft beauftragte jetzt OB Madsen, zusammen mit der RSAG bis zum 1. Quartal 2020 ein Konzept zur Gesamtfinanzierung zu entwickeln. Dabei soll sowohl die Neuanschaffung als auch die Instandsetzung der Bahnen betrachtet werden. Zur Finanzierung der übrigen Anteile sollen Verhandlungen mit dem Land aufgenommen werden. Auch eine Förderung von EU oder Bund sowie alternative Finanzierungsmodelle sind zu prüfen.

Aufwandsentschädigung für Bürgerschaftsmitglieder

Die Mitglieder der Bürgerschaft haben beschlossen, ihre Aufwandsentschädigung zu erhöhen. Auch Ortsbeiratsmitglieder sowie sachkundige Einwohner profitieren davon.

Online-Portal für Sporthallen-Belegung

Bis März 2020 soll geprüft werden, wie schnell ein Online-Portal eingerichtet werden kann, das zeigt, wann und durch wen die Sporthallen der Hansestadt belegt sind. Der entsprechende Antrag der SPD wurde am Mittwoch angenommen. Ziel dieses Portals soll es nicht nur sein, die Auslastung der Hallen transparenter zu machen, sondern auch, dass Rostocker dadurch einfacher sportliche Angebote in ihrer Nähe finden.

Wohngebiete in Gehlsdorf

Viel diskutiert wurde um zwei geplante Wohngebiete im Stadtteil Gehlsdorf. Entlang des Weges „Langenort Hufe“ sollten im beschleunigten Genehmigungsverfahren 40 Wohneinheiten in Form von Reihenhäusern und freistehenden Einfamilienhäusern entstehen. Das wurde abgelehnt. Auf Antrag der Grünen soll beim nun notwendigen normalen Verfahren angemessener Grünausgleich sowie flächensparendes Bauen beachtet werden.

Das geplante Baugebiet im Ballastweg am Gehlsdorfer Warnowufer wurde lange diskutiert. Die Bürgerschaft votierte am Ende in diesem Fall aber für die Anwendung des beschleunigten Genehmigungsverfahrens.

Nahverkehr für Azubis

OB Claus Ruhe Madsen wurde von der Bürgerschaft beauftragt, den Nahverkehr für Azubis attraktiver zu machen und nach Möglichkeiten einer Vergünstigung zu suchen, die über die bereits bestehende Ermäßigung hinausgeht. Dazu soll er Ausbildungsunternehmen, das Land und die Industrie- und Handelskammer sowie weitere Akteure mit ins Boot holen. Die Bürgerschaft appelliert an die Schweriner Regierung, sich für ein landesweites Azubi-Ticket einzusetzen.

